Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин опубликовал фото последствий атаки украинских беспилотников на Энгельсскую городскую клиническую больницу №1. В результате падения обломков БПЛА в здании выбило окна, а также был поврежден кислородный трубопровод. Кадры последствий — в материале URA.RU.
Уточняется, что пациентов и сотрудников оперативно перевели в безопасные помещения, а экстренную помощь временно перенаправили в другие медучреждения города. Одна женщина получила ранения во время атаки, ей оказана помощь, ее состояние стабильное. Утром в больницу обратился еще один житель Энгельса с жалобами. Медики уже занимаются его лечением. Также сообщалось, что фрагменты беспилотника обнаружены в районе Соколовой горы, где они нанесли вред частному жилищу.
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