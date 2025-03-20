Губернатор показал пострадавшую от атаки ВСУ больницу в Энгельсе. Фоторепортаж

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Обломки украинского дрона нанесли повреждения зданиям в Энгельсе
Обломки украинского дрона нанесли повреждения зданиям в Энгельсе Фото:

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин опубликовал фото последствий атаки украинских беспилотников на Энгельсскую городскую клиническую больницу №1. В результате падения обломков БПЛА в здании выбило окна, а также был поврежден кислородный трубопровод. Кадры последствий — в материале URA.RU.

Уточняется, что пациентов и сотрудников оперативно перевели в безопасные помещения, а экстренную помощь временно перенаправили в другие медучреждения города. Одна женщина получила ранения во время атаки, ей оказана помощь, ее состояние стабильное. Утром в больницу обратился еще один житель Энгельса с жалобами. Медики уже занимаются его лечением. Также сообщалось, что фрагменты беспилотника обнаружены в районе Соколовой горы, где они нанесли вред частному жилищу.

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Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин опубликовал фото последствий атаки украинских беспилотников на Энгельсскую городскую клиническую больницу №1. В результате падения обломков БПЛА в здании выбило окна, а также был поврежден кислородный трубопровод. Кадры последствий — в материале URA.RU. Уточняется, что пациентов и сотрудников оперативно перевели в безопасные помещения, а экстренную помощь временно перенаправили в другие медучреждения города. Одна женщина получила ранения во время атаки, ей оказана помощь, ее состояние стабильное. Утром в больницу обратился еще один житель Энгельса с жалобами. Медики уже занимаются его лечением. Также сообщалось, что фрагменты беспилотника обнаружены в районе Соколовой горы, где они нанесли вред частному жилищу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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