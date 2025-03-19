Стало известно, кому в Пермском крае предлагают высокие зарплаты

В Пермском крае в марте чаще всего зарплату от 200 тысяч рублей предлагают водителям и курьерам. Такие данные сообщили аналитики платформы HeadHunter.
«Чаще всего высокую зарплату сегодня предлагают водителям (14% от всех вакансий с доходом 200 тысяч рублей), курьерам (13%), токарям, фрезеровщикам, шлифовщикам (8%), менеджерам по продажам и по работе с клиентами (6%)», — сообщается в исследовании.
При этом средняя заработная плата в Прикамье в феврале составила 60,3 тысячи рублей. Компании, которые готовы платить своим работникам зарплаты в 200 тысяч рублей и выше, как правило, относятся к отраслям, связанным со строительством и недвижимостью.
Ранее URA.RU сообщало, что в 2024 году в Прикамье больше всех получали работники химической промышленности. Средняя зарплата химика составила 95 тысяч рублей.
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