19 марта 2025

Стало известно, кому в Пермском крае предлагают высокие зарплаты

В Прикамье чаще всего зарплату от 200 тысяч рублей предлагают водителям
© Служба новостей «URA.RU»
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Наиболее высокие зарплаты в марте предлагали в строительной отрасли
Наиболее высокие зарплаты в марте предлагали в строительной отрасли Фото:

В Пермском крае в марте чаще всего зарплату от 200 тысяч рублей предлагают водителям и курьерам. Такие данные сообщили аналитики платформы HeadHunter.

«Чаще всего высокую зарплату сегодня предлагают водителям (14% от всех вакансий с доходом 200 тысяч рублей), курьерам (13%), токарям, фрезеровщикам, шлифовщикам (8%), менеджерам по продажам и по работе с клиентами (6%)», — сообщается в исследовании.

При этом средняя заработная плата в Прикамье в феврале составила 60,3 тысячи рублей. Компании, которые готовы платить своим работникам зарплаты в 200 тысяч рублей и выше, как правило, относятся к отраслям, связанным со строительством и недвижимостью.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2024 году в Прикамье больше всех получали работники химической промышленности. Средняя зарплата химика составила 95 тысяч рублей. 

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В Пермском крае в марте чаще всего зарплату от 200 тысяч рублей предлагают водителям и курьерам. Такие данные сообщили аналитики платформы HeadHunter. «Чаще всего высокую зарплату сегодня предлагают водителям (14% от всех вакансий с доходом 200 тысяч рублей), курьерам (13%), токарям, фрезеровщикам, шлифовщикам (8%), менеджерам по продажам и по работе с клиентами (6%)», — сообщается в исследовании. При этом средняя заработная плата в Прикамье в феврале составила 60,3 тысячи рублей. Компании, которые готовы платить своим работникам зарплаты в 200 тысяч рублей и выше, как правило, относятся к отраслям, связанным со строительством и недвижимостью. Ранее URA.RU сообщало, что в 2024 году в Прикамье больше всех получали работники химической промышленности. Средняя зарплата химика составила 95 тысяч рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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