Стало известно, у кого в Пермском крае самая большая зарплата

В 2024 году в Прикамье больше всего получали работники предприятий химической промышленности. Средний заработок в отрасли составил 95 тысяч рублей в месяц. Такие данные содержатся в рейтинге РИА Новости по высоким зарплатам в отраслях.
«Пермский край: отрасль с наивысшей зарплатой в 2024 году — химическая промышленность. Средняя зарплата в регионе — 95 тысяч рублей», — сообщается в исследовании. Пермский край занял 42 место среди российских регионов. В 2023 году Пермский край в аналогичном рейтинге занимал 43 место, а лидером была также химическая промышленность со средней зарплатой 67 тысяч рублей.
Первое место по наибольшим зарплатам в стране заняла Сахалинская область, где в сфере добычи нефти и газа средняя зарплата составила 317 тысяч рублей. Аутсайдером рейтинга стала Калмыкия, где можно получить 54 тысячи рублей, работая на госслужбе. В новых регионах России исследование не проводилось.
Ранее URA.RU сообщало, что Пермский край занял 19-е место в итоговом рейтинге качества жизни регионов РФ за 2024 год по версии РИА Новости. Таким образом, Прикамье улучшило свои показатели по сравнению с 2023 годом на три пункта.
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