Юрий Мирошниченко, сын серийного убийцы СССР Андрея Чикатило, служит в артиллерийском подразделении ВСУ на харьковском направлении. Об этом сообщают telegram-каналы.
«Сын самого известного кровавого маньяка СССР Андрея Чикатило, Юрий, служит в рядах ВСУ на Харьковском направлении», — пишет telegram-канал Shot. После отбытия последнего срока в России 56-летний Юрий переехал в Харьков, где сменил свою фамилию на фамилию жены — Мирошниченко, и присоединился к ВСУ в начале спецоперации на Украине.
Юрий Чикатило длительное время привлекал внимание общественности, активно участвуя в различных местных телешоу и массовых акциях, таких как Майдан, где он выступал в роли активного патриота Украины. Однако его переезд на фронт был вызван не столько патриотическими мотивами, сколько необходимостью избежать правовых проблем. В 2016 году жена Юрия оставила его, после чего он перестал выплачивать алименты на содержание сына, который был назван в честь его знаменитого деда-убийцы Андрея Чикатило и родился в день его рождения.
В результате у Юрия образовалась значительная задолженность как перед сыном, так и перед различными банковскими учреждениями. Кроме того, он не оплатил ряд дорожных штрафов. В связи с этим за Чикатило начали охоту судебные приставы и Министерство внутренних дел Украины. Чтобы избежать ареста, Юрий решил отправиться на фронт.
Помимо финансовых проблем, у Юрия были и другие серьезные правонарушения. Он был осужден за рэкет, грабеж и покушение на убийство. В прошлом Чикатило занимался мародерством на украинских предприятиях, переправляя украденное имущество в Россию. Всего он провел в тюрьме 13 лет, при этом никогда не скрывая своей связи с казненным серийным убийцей Андреем Чикатило.
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