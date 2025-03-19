19 марта 2025

Аналитики назвали профессию в ХМАО с зарплатой до 600 тысяч рублей

Head Hunter: врачам в ХМАО готовы платить зарплату в 600 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В Югре до 600 тысяч рублей могут заработать врачи, инженеры, строители.
В Югре до 600 тысяч рублей могут заработать врачи, инженеры, строители. Фото:

В Югре до 600 тысяч рублей могут заработать врачи, например, челюстно-лицевой хирург и косметолог-дерматовенеролог. Об этом URA.RU сообщили аналитики Head Hunter.

«Челюстно-лицевой хирург может заработать от 500 тысяч рублей за месяц, до 600 тысяч рублей предлагают врачу косметологу-дерматовенерологу. Начальник управления капитального строительства может рассчитывать на зарплату до полумиллиона рублей», — следует из данных исследования.

В топ-десять «дорогих» вакансий также вошли руководитель строительного проекта — 450 тысяч рублей. В районе 350 тысяч рублей в месяц может получать заместитель директора по продажам и менеджер по логистике.

Зарплата финансового советника и инженера-электроника — от 300 тысяч. Начальнику службы экологической безопасности и рационального природопользования предлагают от 280 тысяч рублей за месяц, курьеру — до 205 тысяч. Для сравнения, средняя предлагаемая заработная плата в регионе составила по итогам февраля 81,1 тысяч рублей.

Ранее URA. RU сообщало, что жителям ХМАО предлагают работу на удаленке с зарплатой в 250 тысяч рублей. На такую зарплату может рассчитывать, например, специалист по охране труда.

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В Югре до 600 тысяч рублей могут заработать врачи, например, челюстно-лицевой хирург и косметолог-дерматовенеролог. Об этом URA.RU сообщили аналитики Head Hunter. «Челюстно-лицевой хирург может заработать от 500 тысяч рублей за месяц, до 600 тысяч рублей предлагают врачу косметологу-дерматовенерологу. Начальник управления капитального строительства может рассчитывать на зарплату до полумиллиона рублей», — следует из данных исследования. В топ-десять «дорогих» вакансий также вошли руководитель строительного проекта — 450 тысяч рублей. В районе 350 тысяч рублей в месяц может получать заместитель директора по продажам и менеджер по логистике. Зарплата финансового советника и инженера-электроника — от 300 тысяч. Начальнику службы экологической безопасности и рационального природопользования предлагают от 280 тысяч рублей за месяц, курьеру — до 205 тысяч. Для сравнения, средняя предлагаемая заработная плата в регионе составила по итогам февраля 81,1 тысяч рублей. Ранее URA. RU сообщало, что жителям ХМАО предлагают работу на удаленке с зарплатой в 250 тысяч рублей. На такую зарплату может рассчитывать, например, специалист по охране труда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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