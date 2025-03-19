Аналитики назвали профессию в ХМАО с зарплатой до 600 тысяч рублей

В Югре до 600 тысяч рублей могут заработать врачи, например, челюстно-лицевой хирург и косметолог-дерматовенеролог. Об этом URA.RU сообщили аналитики Head Hunter.
«Челюстно-лицевой хирург может заработать от 500 тысяч рублей за месяц, до 600 тысяч рублей предлагают врачу косметологу-дерматовенерологу. Начальник управления капитального строительства может рассчитывать на зарплату до полумиллиона рублей», — следует из данных исследования.
В топ-десять «дорогих» вакансий также вошли руководитель строительного проекта — 450 тысяч рублей. В районе 350 тысяч рублей в месяц может получать заместитель директора по продажам и менеджер по логистике.
Зарплата финансового советника и инженера-электроника — от 300 тысяч. Начальнику службы экологической безопасности и рационального природопользования предлагают от 280 тысяч рублей за месяц, курьеру — до 205 тысяч. Для сравнения, средняя предлагаемая заработная плата в регионе составила по итогам февраля 81,1 тысяч рублей.
Ранее URA. RU сообщало, что жителям ХМАО предлагают работу на удаленке с зарплатой в 250 тысяч рублей. На такую зарплату может рассчитывать, например, специалист по охране труда.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!