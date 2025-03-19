Гендиректора регоператора капремонта Челябинской области Виктора Тихоненко задержали за заключение контракта на ремонт дома по завышенной стоимости. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, он действовал в интересах одной из коммерческих фирм.
«Было установлено, что с ноября 2024 года по март 2025 года Тихоненко по предварительному сговору с заместителем Скурихиным, превысив свои должностные полномочия, действуя в интересах коммерческой организации, дал незаконные указания подчиненным провести в нарушение действующего законодательства РФ конкурсные процедуры. Тем самым было обеспечено заключение с данной компанией договора подряда на капитальный ремонт кровли многоквартирного дома Челябинска по завышенной стоимости», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
Предварительно, своими действиями Тихоненко нанес ущерб фонду капремонта на сумму свыше 6 млн рублей. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий). Прокуратура области контролирует расследование.
«Следователи СК России провели обыски в квартире и на работе у подозреваемого. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечении, выполняются иные следственные и процессуальные действия, в том числе направленные на выявление иных эпизодов преступной деятельности», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
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