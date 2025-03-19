19 марта 2025

В Троицком районе заработала первая российская базовая станция связи «МТС»

© Служба новостей «URA.RU»
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Первую станцию мобильный оператор установил в Троицком районе (архивное фото)
Первую станцию мобильный оператор установил в Троицком районе (архивное фото) Фото:

В Троицком районе (Челябинская область) компания «МТС» запустила первую отечественную базовую станцию «Иртея». Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании, сетью покрыли ключевую инфраструктуру села Клястицкое, дорогу и административный центр района.

«Запустили в эфир первую отечественную базовую станцию „Иртея“ в регионе. Новое телеком-оборудование, установленное в селе Клястицкое, работает в диапазоне LTE-1800 и обеспечивает интернетом „МТС“ более тысячи жителей», — прокомментировали URA.RU в офисе компании.

Техника позволяет подключить к сети школу, почтовое отделение и фельдшерско-акушерский пункт. «Иртея» может работать в нескольких диапазонах частот. В результате надежная голосовая связь и интернет будет в густонаселенных районах и сельской местности. Директор «МТС» в Челябинской области Андрей Березной отметил, что включение в инфраструктуру произведенного в стране оборудования ускорит развитие сети в регионе.

Станции «Иртея» запускаются по всей России. У жителей появляется надежное соединение. При этом часть функционала базовой станции обрабатывается в дата-центрах. Оборудование смогло заместить собой импортные аналоги.

Отечественные станции Челябинская область получила одной из первых в России. В регионе будет смонтировано порядка 200 единиц нового оборудования.

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В Троицком районе (Челябинская область) компания «МТС» запустила первую отечественную базовую станцию «Иртея». Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании, сетью покрыли ключевую инфраструктуру села Клястицкое, дорогу и административный центр района. «Запустили в эфир первую отечественную базовую станцию „Иртея“ в регионе. Новое телеком-оборудование, установленное в селе Клястицкое, работает в диапазоне LTE-1800 и обеспечивает интернетом „МТС“ более тысячи жителей», — прокомментировали URA.RU в офисе компании. Техника позволяет подключить к сети школу, почтовое отделение и фельдшерско-акушерский пункт. «Иртея» может работать в нескольких диапазонах частот. В результате надежная голосовая связь и интернет будет в густонаселенных районах и сельской местности. Директор «МТС» в Челябинской области Андрей Березной отметил, что включение в инфраструктуру произведенного в стране оборудования ускорит развитие сети в регионе. Станции «Иртея» запускаются по всей России. У жителей появляется надежное соединение. При этом часть функционала базовой станции обрабатывается в дата-центрах. Оборудование смогло заместить собой импортные аналоги. Отечественные станции Челябинская область получила одной из первых в России. В регионе будет смонтировано порядка 200 единиц нового оборудования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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