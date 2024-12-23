Челябинская область первой в РФ получит российские станции сотовой связи

Челябинская область вошла в перечень из 37-ми первых регионов, кто получит российские станции мобильной связи четвертого поколения взамен импортных. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «МТС», для опытной эксплуатации в начале 2025 года смонтируют 200 станций.
«В начале 2025 года „МТС“ запустит оборудование „Иртея“ на территории Челябинской области. А до конца 2025 года компания подключит еще тысячу отечественных базовых станций по всей стране», — прокомментировали URA.RU в офисе компании.
Одними из первых в стране возможности нового оборудования оценят жители Горнозаводского края региона. За счет российских станций расширится покрытие сети. Об этом рассказал директор мобильного оператора в Челябинской области Андрей Березной.
Основную часть из первых 200 станций смонтируют уже до конца 2024 года. Работа охватила регионы Дальнего Востока, Крайнего Севера, Сибири и юг России.
Оборудование разработано и произведено российской компанией «Иртея», 50% акций которой принадлежит «МТС». Новые базовые станции улучшат качество связи в разных климатических зонах. Проект реализуется при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!