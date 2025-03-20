Россия поднялась в рейтинге самых счастливых стран мира

Россия поднялась на 66 место в рейтинге самых счастливых стран мира. Финляндия восьмой год подряд удерживает первенство согласно ежегодному Всемирному докладу счастья, подготовленному по заказу ООН. Об этом сообщается в опубликованном отчете.
Исследовательский центр благополучия при Оксфордском университете, подготовивший доклад, поставил Россию на 66-е место, улучшив результат на шесть позиций по сравнению с прошлым годом. В тройку лидеров вошли Финляндия, Дания и Исландия. США заняли 24-е место, Украина — 111-е, а последнюю строчку из 147 стран занял Афганистан.
В докладе для оценки уровня счастья в различных странах используются шесть основных критериев: социальная поддержка, уровень доходов, состояние здоровья, степень свободы, уровень щедрости и присутствие или отсутствие коррупции. Оценку каждого из этих факторов проводит местное население посредством опросов. Доклад был опубликован в честь Международного дня счастья, который ежегодно празднуется 20 марта. «Всемирный доклад о счастье» регулярно публикуется начиная с 2012 года.
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