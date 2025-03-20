Арестован танцор, выстреливший у храма в Екатеринбурге

Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил под стражу 30-летнего Романа Штадлера, который выстрелил возле храма Большой Златоуст. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда.
Поддержать Романа в суд пришли мама и друзья. Последние отказываются от общения с прессой. «Заключить под стражу на два месяца — до 17 мая», — огласил судья Владимир Ушаков.
О задержании Штадлера стало известно вечером 18 марта. Это произошло после того, как кадры, на которых он танцует у храма, разлетелись по Сети. Видео, по словам адвоката Натальи Волковой, записано в 2023 году. Обнародовать их могли недоброжелатели Романа.
После этого появился второй эпизод — его обвинили в стрельбе из окна. Защита отрицает, что Роман хотел напугать кого-либо. Соседи назвали его спокойным человеком, а на работе Штадлера характеризуют хорошо.
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