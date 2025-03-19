«Видео — старое»: появились подробности по делу о стрельбе у храма в центре Екатеринбурга

Ролик, где екатеринбуржец стреляет возле храма, записали в 2023 году

20 марта 2025 в 09:14 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел рядом с храмом Большой Златоуст Фото: Анна Майорова © URA.RU Видео, на котором 30-летний Роман Штадлер выстрелил в воздух возле екатеринбургского храма Большой Златоуст, записано два года назад. Недоброжелатели опубликовали его в соцсетях и мужчину задержали. Следователи вменили ему статью 213 УК РФ (Хулиганство). Об этом URA.RU рассказала его адвокат Наталья Волкова. «Видео — старое, оно записано 2023 году у бара „Молодость“, который находится рядом с Большим Златоустом. Шесть утра заведение закрылось, Роман с друзьями вышел из него. Решили немного потанцевать. Затем он один раз выстрелил вверх и никого не напугал. Это видно по записи: все как танцевали, так и продолжили. Кто и зачем спустя два года решил слить это видео, мне непонятно», — сообщила Волкова. По ее словам, Штадлер занимается ремонтом техники. На работе его характеризуют хорошо, отмечает Волкова. «Умысла на совершение страшного преступления у него не было. Пистолет — охолощенный, по сути — учебный. Сам Роман — гражданин РФ, как бы про него ни писали. Думаю, кто-то хочет раскачать общество и создать инцидент там, где его нет и быть не может, придавая этому национальную окраску», — заключила Волкова. URA.RU обратилось в свердловское управление СКР. В ведомстве отказались от комментариев по теме. Штадлера задержали поздно вечером 18 марта после того, как кадры разлетелись по соцсетям. Мужчина свою вину отрицает. Соседи в разговоре с корреспондентом назвали его спокойным человеком. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Видео, на котором 30-летний Роман Штадлер выстрелил в воздух возле екатеринбургского храма Большой Златоуст, записано два года назад. Недоброжелатели опубликовали его в соцсетях и мужчину задержали. Следователи вменили ему статью 213 УК РФ (Хулиганство). Об этом URA.RU рассказала его адвокат Наталья Волкова. «Видео — старое, оно записано 2023 году у бара „Молодость“, который находится рядом с Большим Златоустом. Шесть утра заведение закрылось, Роман с друзьями вышел из него. Решили немного потанцевать. Затем он один раз выстрелил вверх и никого не напугал. Это видно по записи: все как танцевали, так и продолжили. Кто и зачем спустя два года решил слить это видео, мне непонятно», — сообщила Волкова. По ее словам, Штадлер занимается ремонтом техники. На работе его характеризуют хорошо, отмечает Волкова. «Умысла на совершение страшного преступления у него не было. Пистолет — охолощенный, по сути — учебный. Сам Роман — гражданин РФ, как бы про него ни писали. Думаю, кто-то хочет раскачать общество и создать инцидент там, где его нет и быть не может, придавая этому национальную окраску», — заключила Волкова. URA.RU обратилось в свердловское управление СКР. В ведомстве отказались от комментариев по теме. Штадлера задержали поздно вечером 18 марта после того, как кадры разлетелись по соцсетям. Мужчина свою вину отрицает. Соседи в разговоре с корреспондентом назвали его спокойным человеком.