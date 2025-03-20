В сети появилось видео, снятое рядом со зданием Законодательного собрания Севастополя, где на стоянке автотранспорта был обнаружен подозрительный сверток. По данным осведомленного источника URA.RU, предварительно, неизвестный предмет был найден под машиной представителя от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя Сергея Колбина.
«Центр города, площадь Суворова, все стоит, в центр не дают проехать», — сообщают очевидцы. По предварительным данным, сверток нашли под машиной Сергея Колбина, депутата Заксобрания и экс-командира спецподразделения «Беркут», участвовавшего в событиях на Майдане в 2014 году.
На место прибыли правоохранители и экстренные службы, движение в районе ограничено. Пока неясно, что именно находится в свертке, но власти не исключают версию о взрывном устройстве.
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