Россиянка пыталась провезти в страну драгоценные камни в трусах

Сотрудники Домодедовской таможни задержали россиянку, которая пыталась провезти из Индии 79 драгоценных камней стоимостью более 1,2 миллиона рублей, спрятав их в нижнем белье и ручной клади. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
«79 самоцветов найдены в архиве белья и ручной клади туристки, прилетевшей из Индии», — говорится в сообщении. Женщина прошла через «зеленый» коридор, не заявив о наличии товаров, подлежащих декларированию. Однако во время досмотра инспекторы обнаружили в ее сумке четыре пакета с разноцветными минералами, а при личном осмотре нашли ещё 75 зеленых камней, спрятанных в нижнем белье. Россиянка пояснила, что приобрела камни в Индии для изготовления украшений и выбрала такой способ транспортировки, чтобы «не повредить» их.
Экспертиза установила, что среди самоцветов — изумруды, аметисты, кошачий глаз и цирконий, все в обработанном виде. Общая рыночная стоимость составила свыше 1,2 миллиона рублей. В отношении нарушительницы рассматривается возбуждение уголовного дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров»). Ей может грозить до пяти лет лишения свободы или штраф до миллиона рублей.
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