Россиянка пыталась провезти в страну драгоценные камни в трусах

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Домодедовская таможня пресекла контрабанду самоцветов из Индии
Домодедовская таможня пресекла контрабанду самоцветов из Индии Фото:

Сотрудники Домодедовской таможни задержали россиянку, которая пыталась провезти из Индии 79 драгоценных камней стоимостью более 1,2 миллиона рублей, спрятав их в нижнем белье и ручной клади. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

«79 самоцветов найдены в архиве белья и ручной клади туристки, прилетевшей из Индии», — говорится в сообщении. Женщина прошла через «зеленый» коридор, не заявив о наличии товаров, подлежащих декларированию. Однако во время досмотра инспекторы обнаружили в ее сумке четыре пакета с разноцветными минералами, а при личном осмотре нашли ещё 75 зеленых камней, спрятанных в нижнем белье. Россиянка пояснила, что приобрела камни в Индии для изготовления украшений и выбрала такой способ транспортировки, чтобы «не повредить» их.

Экспертиза установила, что среди самоцветов — изумруды, аметисты, кошачий глаз и цирконий, все в обработанном виде. Общая рыночная стоимость составила свыше 1,2 миллиона рублей. В отношении нарушительницы рассматривается возбуждение уголовного дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров»). Ей может грозить до пяти лет лишения свободы или штраф до миллиона рублей.

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Сотрудники Домодедовской таможни задержали россиянку, которая пыталась провезти из Индии 79 драгоценных камней стоимостью более 1,2 миллиона рублей, спрятав их в нижнем белье и ручной клади. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России. «79 самоцветов найдены в архиве белья и ручной клади туристки, прилетевшей из Индии», — говорится в сообщении. Женщина прошла через «зеленый» коридор, не заявив о наличии товаров, подлежащих декларированию. Однако во время досмотра инспекторы обнаружили в ее сумке четыре пакета с разноцветными минералами, а при личном осмотре нашли ещё 75 зеленых камней, спрятанных в нижнем белье. Россиянка пояснила, что приобрела камни в Индии для изготовления украшений и выбрала такой способ транспортировки, чтобы «не повредить» их. Экспертиза установила, что среди самоцветов — изумруды, аметисты, кошачий глаз и цирконий, все в обработанном виде. Общая рыночная стоимость составила свыше 1,2 миллиона рублей. В отношении нарушительницы рассматривается возбуждение уголовного дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров»). Ей может грозить до пяти лет лишения свободы или штраф до миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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