19 марта 2025

Тюменские силовики устроили на стройках облаву на мигрантов. Видео

В Тюмени силовики выявили на стройках 126 нелегальных мигрантов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
19 мигрантов выдворят за пределы РФ
19 мигрантов выдворят за пределы РФ Фото:

Полицейские провели рейд по стройкам в Тюмени. В результате выявили 126 нелегальных мигрантов, приехавших в Россию на заработки. Об этом сообщили в группе «МВД Медиа» в соцсети «ВКонтакте». 

«В результате посещения мест возможного трудоустройства иностранцев — трех строящихся объектов, расположенных в областном центре, выявили 126 нелегальных мигрантов, приехавших в Россию на заработки. Среди нарушений миграционного законодательства самыми распространенными являются предоставление приезжими ложных сведений при осуществлении миграционного учета, несоблюдение режима и правил пребывания на территории РФ, а также факты осуществления незаконной трудовой деятельности», — указано в сообщении.

19 мигрантов выдворят за пределы РФ. Всех иностранцев проверили на причастность в совершении преступлений в регионе.

Ранее во время рейда по кафе и торговым павильонам выявили 16 мигрантов, нарушивших законодательство. По итогам проверки принято решение о выдворении девяти человек. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полицейские провели рейд по стройкам в Тюмени. В результате выявили 126 нелегальных мигрантов, приехавших в Россию на заработки. Об этом сообщили в группе «МВД Медиа» в соцсети «ВКонтакте».  «В результате посещения мест возможного трудоустройства иностранцев — трех строящихся объектов, расположенных в областном центре, выявили 126 нелегальных мигрантов, приехавших в Россию на заработки. Среди нарушений миграционного законодательства самыми распространенными являются предоставление приезжими ложных сведений при осуществлении миграционного учета, несоблюдение режима и правил пребывания на территории РФ, а также факты осуществления незаконной трудовой деятельности», — указано в сообщении. 19 мигрантов выдворят за пределы РФ. Всех иностранцев проверили на причастность в совершении преступлений в регионе. Ранее во время рейда по кафе и торговым павильонам выявили 16 мигрантов, нарушивших законодательство. По итогам проверки принято решение о выдворении девяти человек. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...