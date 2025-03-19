Полицейские провели рейд по стройкам в Тюмени. В результате выявили 126 нелегальных мигрантов, приехавших в Россию на заработки. Об этом сообщили в группе «МВД Медиа» в соцсети «ВКонтакте».
«В результате посещения мест возможного трудоустройства иностранцев — трех строящихся объектов, расположенных в областном центре, выявили 126 нелегальных мигрантов, приехавших в Россию на заработки. Среди нарушений миграционного законодательства самыми распространенными являются предоставление приезжими ложных сведений при осуществлении миграционного учета, несоблюдение режима и правил пребывания на территории РФ, а также факты осуществления незаконной трудовой деятельности», — указано в сообщении.
19 мигрантов выдворят за пределы РФ. Всех иностранцев проверили на причастность в совершении преступлений в регионе.
Ранее во время рейда по кафе и торговым павильонам выявили 16 мигрантов, нарушивших законодательство. По итогам проверки принято решение о выдворении девяти человек.
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