В Челябинске заработали ранее закрытые супермаркеты «Светофор»

В Челябинске начали работать торговые точки сети «Светофор», которые ранее закрыл суд по обращениям Роспотребнадзора. Известно, что покупателей вновь принимают пять дискаунтеров.
«Список адресов открытых магазинов сети „Светофор“ в Челябинске: Новоградский проспект, 62; ул. Линейная, 53; ул. Рылеева, 16а; ул. Танкистов, 187б; Троицкий тракт, 53», — пишет 74.ру. Издание уточнило, что это фактически работающие объекты.
Сообщается, что супермаркеты на ул. Героев Танкограда, 63, ул. Винницкой, 19, ул. Сурикова, 2 и на Комсомольском проспекте, 10 пока закрыты. Некоторые из них готовятся в скором времени принять покупателей.
Как URA.RU писало ранее, магазины сети «Светофор» в Челябинске закрыли в конце января. Причиной стали различные нарушения, например, отсутствие лабораторных анализов и грязь на стенах и потолке. В одном из супермаркетов Россельхознадзор обнаружил фальсификаты, а в Магнитогорске дискаунтер торговал просроченными продуктами.
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