14 марта 2025

В Челябинске заработали ранее закрытые супермаркеты «Светофор»

© Служба новостей «URA.RU»
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Пять магазинов дискаунтера «Светофор» работают в Челябинске
Пять магазинов дискаунтера «Светофор» работают в Челябинске Фото:

В Челябинске начали работать торговые точки сети «Светофор», которые ранее закрыл суд по обращениям Роспотребнадзора. Известно, что покупателей вновь принимают пять дискаунтеров. 

«Список адресов открытых магазинов сети „Светофор“ в Челябинске: Новоградский проспект, 62; ул. Линейная, 53; ул. Рылеева, 16а; ул. Танкистов, 187б; Троицкий тракт, 53»,  — пишет 74.ру. Издание уточнило, что это фактически работающие объекты.

Сообщается, что супермаркеты на ул. Героев Танкограда, 63,  ул. Винницкой, 19,  ул. Сурикова, 2 и на Комсомольском проспекте, 10 пока закрыты. Некоторые из них готовятся в скором времени принять покупателей.

Как URA.RU писало ранее, магазины сети «Светофор» в Челябинске закрыли в конце января. Причиной стали различные нарушения, например, отсутствие лабораторных анализов и грязь на стенах и потолке. В одном из супермаркетов Россельхознадзор обнаружил фальсификаты, а в Магнитогорске дискаунтер торговал просроченными продуктами. 

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В Челябинске начали работать торговые точки сети «Светофор», которые ранее закрыл суд по обращениям Роспотребнадзора. Известно, что покупателей вновь принимают пять дискаунтеров.  «Список адресов открытых магазинов сети „Светофор“ в Челябинске: Новоградский проспект, 62; ул. Линейная, 53; ул. Рылеева, 16а; ул. Танкистов, 187б; Троицкий тракт, 53»,  — пишет 74.ру. Издание уточнило, что это фактически работающие объекты. Сообщается, что супермаркеты на ул. Героев Танкограда, 63,  ул. Винницкой, 19,  ул. Сурикова, 2 и на Комсомольском проспекте, 10 пока закрыты. Некоторые из них готовятся в скором времени принять покупателей. Как URA.RU писало ранее, магазины сети «Светофор» в Челябинске закрыли в конце января. Причиной стали различные нарушения, например, отсутствие лабораторных анализов и грязь на стенах и потолке. В одном из супермаркетов Россельхознадзор обнаружил фальсификаты, а в Магнитогорске дискаунтер торговал просроченными продуктами. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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