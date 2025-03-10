После проверки «Светофора» челябинскую фабрику наказали за антибиотик в курице

После проверки магазина «Светофор» в Татарстане птицефабрику Челябинской области лишили декларации о соответствии за тушку цыпленка-бройлера с антибиотиком внутри. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, в продукции содержался марбофлоксацин.
«Россельхознадзор лишил птицефабрику региона декларации о соответствии на тушку цыпленка-бройлера. В пробах установлено наличие марбофлоксацина — синтетического бактерицидного средства широкого спектра действия», — заявили URA.RU в офисе ведомства.
Пробы тушек цыпленка-бройлера, в которых нашелся антибиотик, взяли в городе Азнакаево. Производитель нарушил несколько техрегламентов Таможенного союза. Предприятие получило предупреждение: теперь производитель обязан изъять опасную продукцию из оборота и впредь избавить мясо птицы от остатков антибактериального препарата.
Если предприятие к рекомендациям не прислушается, Россельхознадзор обратится в управление Роспотребнадзора по региону. Данные о птицефабрике могут появиться в реестре недобросовестных производителей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!