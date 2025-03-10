После проверки «Светофора» челябинскую фабрику наказали за антибиотик в курице

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Проверка в «Светофоре» завершилась наказанием для челябинской птицефабрики
Проверка в «Светофоре» завершилась наказанием для челябинской птицефабрики Фото:

После проверки магазина «Светофор» в Татарстане птицефабрику Челябинской области лишили декларации о соответствии за тушку цыпленка-бройлера с антибиотиком внутри. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, в продукции содержался марбофлоксацин.

«Россельхознадзор лишил птицефабрику региона декларации о соответствии на тушку цыпленка-бройлера. В пробах установлено наличие марбофлоксацина — синтетического бактерицидного средства широкого спектра действия», — заявили URA.RU в офисе ведомства.

Пробы тушек цыпленка-бройлера, в которых нашелся антибиотик, взяли в городе Азнакаево. Производитель нарушил несколько техрегламентов Таможенного союза. Предприятие получило предупреждение: теперь производитель обязан изъять опасную продукцию из оборота и впредь избавить мясо птицы от остатков антибактериального препарата.

Если предприятие к рекомендациям не прислушается, Россельхознадзор обратится в управление Роспотребнадзора по региону. Данные о птицефабрике могут появиться в реестре недобросовестных производителей.

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После проверки магазина «Светофор» в Татарстане птицефабрику Челябинской области лишили декларации о соответствии за тушку цыпленка-бройлера с антибиотиком внутри. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, в продукции содержался марбофлоксацин. «Россельхознадзор лишил птицефабрику региона декларации о соответствии на тушку цыпленка-бройлера. В пробах установлено наличие марбофлоксацина — синтетического бактерицидного средства широкого спектра действия», — заявили URA.RU в офисе ведомства. Пробы тушек цыпленка-бройлера, в которых нашелся антибиотик, взяли в городе Азнакаево. Производитель нарушил несколько техрегламентов Таможенного союза. Предприятие получило предупреждение: теперь производитель обязан изъять опасную продукцию из оборота и впредь избавить мясо птицы от остатков антибактериального препарата. Если предприятие к рекомендациям не прислушается, Россельхознадзор обратится в управление Роспотребнадзора по региону. Данные о птицефабрике могут появиться в реестре недобросовестных производителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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