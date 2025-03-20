Курган богат талантами: шахматистка Волчкова взяла медаль на международных соревнованиях

Курганская шахматистка Алена Волчкова завоевала бронзовую медаль на международном турнире 3rd International «Women's Chess Championship». Он проходил с 8 по 19 марта в Самарканде (Узбекистан). Об этом сообщает пресс-служба управления по физической культуре и спорту региона.
«Поздравляем спортсменку и ее тренера Предеина Владимира Леонидовича с бронзовой медалью и желаем новых побед»,- написано в telegram-канале «Спорт в Курганской области». В турнире участвовали известные шахматистки из десяти стран. Волчкова соревновалась в категории девушек до 18 лет и заняла третье место. Шахматистка занимается в ГБУДО «СШОР №1», является кандидатом в мастера спорта.
Успех Алены Волчковой на шахматном турнире в Самарканде является продолжением серии выдающихся выступлений спортсменов из России на международной арене. Ранее URA.RU сообщало, что курганский дзюдоист Данил Лаврентьев стал финалистом международного турнира «Большой шлем», заняв второе место.
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