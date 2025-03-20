Старшие офицеры из различных западных стран собрались в военном штабе на окраине Лондона, чтобы обсудить возможность отправки международных миротворческих сил на Украину. Встреча проходит на фоне разработки планов по частичному прекращению огня в ходе текущего конфликта, сообщило издание Wtopnews.
«Старшие офицеры из стран Европы и за ее пределами должны были встретиться в четверг в военном штабе на окраине Лондона, чтобы конкретизировать планы по международным миротворческим силам на Украине, пока прорабатываются детали частичного прекращения огня», — пишет Wtopnews. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул значимость этого мероприятия, заявив, что план «коалиции желающих», возглавляемый Великобританией и Францией, переходит в «оперативную фазу».
На данный момент не уточняется, сколько стран готовы отправить свои войска и будет ли соблюдаться режим прекращения огня для защиты. Предположительно речь идет от 10 000 до 30 000 военнослужащих.
В последнее время участились сообщения о том, что страны Европы могут рассмотреть возможность развертывания миротворческих сил на территории Украины. Основными пропагандистами этой инициативы выступают Франция и Великобритания. Однако размещение на территории Украины военных подразделений других стран, включая миротворческие силы, является категорически неприемлемым для РФ.
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