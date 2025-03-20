Европейские офицеры обсудят отправку миротворцев на Украину

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В Европе обсудят отправку миротворцев на Украину
В Европе обсудят отправку миротворцев на Украину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Старшие офицеры из различных западных стран собрались в военном штабе на окраине Лондона, чтобы обсудить возможность отправки международных миротворческих сил на Украину. Встреча проходит на фоне разработки планов по частичному прекращению огня в ходе текущего конфликта, сообщило издание Wtopnews.

«Старшие офицеры из стран Европы и за ее пределами должны были встретиться в четверг в военном штабе на окраине Лондона, чтобы конкретизировать планы по международным миротворческим силам на Украине, пока прорабатываются детали частичного прекращения огня», — пишет Wtopnews. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул значимость этого мероприятия, заявив, что план «коалиции желающих», возглавляемый Великобританией и Францией, переходит в «оперативную фазу». 

На данный момент не уточняется, сколько стран готовы отправить свои войска и будет ли соблюдаться режим прекращения огня для защиты. Предположительно речь идет от 10 000 до 30 000 военнослужащих.

В последнее время участились сообщения о том, что страны Европы могут рассмотреть возможность развертывания миротворческих сил на территории Украины. Основными пропагандистами этой инициативы выступают Франция и Великобритания. Однако размещение на территории Украины военных подразделений других стран, включая миротворческие силы, является категорически неприемлемым для РФ. 

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Старшие офицеры из различных западных стран собрались в военном штабе на окраине Лондона, чтобы обсудить возможность отправки международных миротворческих сил на Украину. Встреча проходит на фоне разработки планов по частичному прекращению огня в ходе текущего конфликта, сообщило издание Wtopnews. «Старшие офицеры из стран Европы и за ее пределами должны были встретиться в четверг в военном штабе на окраине Лондона, чтобы конкретизировать планы по международным миротворческим силам на Украине, пока прорабатываются детали частичного прекращения огня», — пишет Wtopnews. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул значимость этого мероприятия, заявив, что план «коалиции желающих», возглавляемый Великобританией и Францией, переходит в «оперативную фазу».  На данный момент не уточняется, сколько стран готовы отправить свои войска и будет ли соблюдаться режим прекращения огня для защиты. Предположительно речь идет от 10 000 до 30 000 военнослужащих. В последнее время участились сообщения о том, что страны Европы могут рассмотреть возможность развертывания миротворческих сил на территории Украины. Основными пропагандистами этой инициативы выступают Франция и Великобритания. Однако размещение на территории Украины военных подразделений других стран, включая миротворческие силы, является категорически неприемлемым для РФ. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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