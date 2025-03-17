Появятся ли миротворцы на Украине: планы Запада и реакция России

Размещение миротворцев и другого военного контингента на территории Украины возможно только с согласия всех сторон, включая Россию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В последнее время появляется информация о возможном вводе миротворческих войск на Украину со стороны Европы. Главными сторонниками этой идеи являются Франция и Великобритания. Также согласие выражают и другие страны. Однако у отправки контингента Киеву есть условия — согласие США и режим прекращения огня на украинском фронте. О том, какие планы строит Запад по отправке миротворцев на Украину и как на это реагирует Россия — в материале URA.RU.
Планы Запада
В ЕС жалуются, что Трамп не учитывает его интересы
В Европе считают, что президент США Дональд Трамп не учитывает ее интересы при стремлении к окончанию конфликта на Украине. Она старается избежать такого кардинального сценария и при этом сохранить отношения со Штатами. Для этого она планирует ввести вооруженный контингент на украинские территории, сообщает РБК Украина.
Миротворцы от Франции и Великобритании
Единственными странами, которые открыто заявили о предоставлении миротворцев, являются Франция и Великобритания. Обе страны планируют ввести около 40-50 тысяч военных и разместить их вдоль линии фронта.
По сообщениям британского премьер-министра Кира Стармера, Европа готова усилить помощь Киеву «самолетами в воздухе и сапогами на земле» в том случае, если он достигнет мирного соглашения с Москвой. Премьер подчеркнул, что военные контингенты необходимо включить в разработку мирного плана, ведь они якобы потребуются для контроля за выполнением условий этого договора. The Guardian со ссылкой на источники в Минобороны сообщал, что Великобритания может рассматривать ввод войск также как стратегический сигнал для России.
Франция также заявляла, что введет войска только при согласии Москвы на перемирие, поскольку хочет избежать прямого столкновения с ней. В этих условиях она также стремится найти поддержку в лице других государств, например, Дании и Норвегии. При этом Париж, как и Лондон, ждут четкой позиции США.
Роль ООН
В контексте перемирия может быть осуществлена полноценная миротворческая миссия ООН. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда.
Позиция других стран
Австралия рассматривает возможность отправки своих войск на Украину в составе миротворцев. Об этом рассказал премьер-министр страны Энтони Альбанезе. Он добавил, что это соответствует национальным интересам страны и что Австралия готова поддерживать Киев в будущих миротворческих усилиях.
Финляндия готова совершить конкретные шаги для обеспечения мира на Украине. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, добавив, что говорить об отправке военных Киеву можно только после достижения перемирия. Его слова передает RT.
Турция не принимала решения об отправке своих военных на Украину в качестве миротворцев. Об этом заявил дипломатический источник в Анкаре в беседе с РИА Новости. Говорить о таких решениях, по его словам, слишком рано, поскольку сначала необходимо добиться прекращения огня.
Условия для введения миротворцев
Европейские лидеры могут ввести военный контингент на Украину при двух условиях. Первое — администрация США должна дать им гарантии безопасности, что будет означать ее потенциальную поддержку. Второе — должен быть введен режим прекращения огня.
Администрация Трампа скептически относится к идее ввода миротворцев и перекладывает всю ответственность за это на Европу. При этом ни Великобритании, ни Франции не удается убедить американского президента в необходимости присутствия войск на Украине. В США не раз заявляли, что не будут вводить туда свои войска. Несмотря на это, CNN со ссылкой на представителя Пентагона писал, что Штаты могут оказать техническую поддержку европейским силам. Несмотря на это, США учитывает и позицию России, которая на всех переговорах и публичных заявлениях подчеркивала недопустимость присутствия иностранных войск на Украине.
Сможет ли Европа технически ввести войска на Украину
В случае, если Европа все же решит ввести войска, ей придется пройти через ряд юридически процедур, поскольку просто так ввести военные контингенты на территорию другой страны нельзя. Об этом пишет РБК Украина. Миротворческие миссии возможны только при участии или с согласия ООН. И даже для ввода войск под их эгидой нужно разрешения ряда органов, таких как Совбез ООН, в котором Россия обладает правом вето.
Однако в этих условиях все же существует возможность ввода войск на территорию другого государства. В случае, если это будут многонациональные силы от коалиции стран, то им потребуется лишь согласие Киева.
Позиция России
Присутствие миротворцев НАТО на Украине неприемлемо
Для России неприемлемо присутствие иностранного военного контингента из НАТО на Украине. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, отметив, что эта позиция была донесена до американской стороны во время переговоров в Эр-Рияде. При этом неважно, под каким флагом будут действовать миротворцы, будь то флаги Евросоюза или национальные. Такие действия в любом случае будут являться прямым, официальным и нескрываемым участием стран НАТО в войне против РФ.
По его словам, размещение такого рода войск будет способствовать поддержке нацистского режима. Под их защитой Киев будет продолжать гонения на русский язык, сохранять памятники лидеру украинского нацистского движения Степану Бандере, устраивать марши с символикой нацистов.
Только невооруженные наблюдатели
На Украине могут присутствовать только невооруженные наблюдатели, это возможно только с согласия всех участвующих в переговорах сторон. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
«Если стороны придут к пониманию о том, что „мирный пакет“ нуждается в международном сопровождении, тогда появляется предмет обсуждения. Речь может идти и о невооруженных наблюдателях, гражданской миссии, которая бы следила за выполнением отдельных аспектов этого соглашения. А пока — сотрясание воздуха», — сказал Грушко.
Опасная тенденция
Россия считает размещение западных миротворцев на Украине опасной тенденцией, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Европа своими намерениями только обостряет ситуацию, и это приведет к плохим последствиям.
«Мы говорим о том, что жизнеспособное регулирование возможно только с учетом и с решением первопричинных проблем. А они собираются создавать дополнительные первопричины», — сказал Песков.
Он также отмечал, что размещение миротворцев и другого контингента на какой-либо территории возможно только по согласию сторон. Так он комментировал слова Макрона о том, что Европе якобы не нужно разрешения РФ для ввода войск.
Война с НАТО
Отправкой миротворцев на Украину НАТО начнет войну с Россией. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он посоветовал Франции и Великобритании проконсультироваться с Трампом перед вводом войск.
Интервенция
Идея президента Франции Эммануэля Макрона о размещении европейских миротворцев на Украине является интервенцией. Такое заявление сделал депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Он напомнил, что такая инициатива уже имеет негативный исторический опыт — в 1918 году интервенты в лице французских войск бежали из Одессы под натиском Красной армии.
Позиция подполья
Миротворцев и любых иностранных военных подполье воспримет как вторгшуюся армию и будет передавать координаты для ударов по ним. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
Он напомнил о случаях, когда европейские наемники ВСУ насиловали украинских девушек, и отметил, что украинцы воспримут новые европейские войска как агрессоров и будет жечь и убивать их. «Я надеюсь, что у Макрона и у европейцев хватит ума не лезть в это дело», — заключил Лебедев.
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