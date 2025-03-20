Политолог Дробницкий: переход Запорожской АЭС под контроль США невозможен

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Переход ЗАЭС полностью под контроль США невозможен
Переход ЗАЭС полностью под контроль США невозможен Фото:

Переход Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) под полный контроль США является невозможным в текущих условиях. Об этом сообщил политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Так он прокомментировал обсуждение американского и украинского лидеров вопросов, связанных с эксплуатацией украинских АЭС.

«Европейцы дали понять, что ни при каких обстоятельствах не пойдут на условия России. Режим [украинского лидера Владимира] Зеленского тоже не хочет прекращения боевых действий. Так что разговоры о передаче украинских АЭС под контроль США не имеют никакого значения, пока не случится что-то такое, что кардинально изменит ситуацию», — сказал Дробницкий в беседе с «Ридусом».

По словам эксперта, теоретически переговоры между Россией и Штатами о создании совместного предприятия для управления ЗАЭС возможны . Однако для начала таких обсуждений необходимо завершение конфликта на Украине. На данный момент перспективы достижения мира остаются неопределенными.

В совместном заявлении, сделанном госсекретарем США Марко Рубио и советником президента по вопросам нацбезопасности Майком Уолтцем, были озвучены итоги телефонного разговора между американским главой Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. В ходе этого диалога обсуждались вопросы, связанные с управлением атомными электростанциями на Украине. Трамп выразил мнение, что Штаты могли бы сыграть ключевую роль в улучшении работы этих объектов. Он также предложил, что передача контроля над энергетической инфраструктурой Украины в руки США обеспечила бы лучшую защиту для Киева.

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Переход Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) под полный контроль США является невозможным в текущих условиях. Об этом сообщил политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Так он прокомментировал обсуждение американского и украинского лидеров вопросов, связанных с эксплуатацией украинских АЭС. «Европейцы дали понять, что ни при каких обстоятельствах не пойдут на условия России. Режим [украинского лидера Владимира] Зеленского тоже не хочет прекращения боевых действий. Так что разговоры о передаче украинских АЭС под контроль США не имеют никакого значения, пока не случится что-то такое, что кардинально изменит ситуацию», — сказал Дробницкий в беседе с «Ридусом». По словам эксперта, теоретически переговоры между Россией и Штатами о создании совместного предприятия для управления ЗАЭС возможны . Однако для начала таких обсуждений необходимо завершение конфликта на Украине. На данный момент перспективы достижения мира остаются неопределенными. В совместном заявлении, сделанном госсекретарем США Марко Рубио и советником президента по вопросам нацбезопасности Майком Уолтцем, были озвучены итоги телефонного разговора между американским главой Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. В ходе этого диалога обсуждались вопросы, связанные с управлением атомными электростанциями на Украине. Трамп выразил мнение, что Штаты могли бы сыграть ключевую роль в улучшении работы этих объектов. Он также предложил, что передача контроля над энергетической инфраструктурой Украины в руки США обеспечила бы лучшую защиту для Киева.
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