Встретил в одних трусах: ФСБ показала кадры задержания главы челябинского фонда капремонта Тихоненко

Главу челябинского фонда капремонта положили лицом в пол в собственной квартире

20 марта 2025 в 15:42 Размер текста - 17 +

Виктор Тихоненко не ждал задержания Фото: пресс-служба СКР по Челябинской области В пресс-службе УФСБ по Челябинской области опубликовали видео задержания гендиректора регоператора фонда капитального ремонта области Виктора Тихоненко. Судя по кадрам, таких «гостей» мужчина не ждал. «На пол! Руки за спину!», — командуют Тихоненко сотрудники. Сотрудник регионального следкома прямо в квартире объяснил Тихоненко, в чем его подозревают. После мужчину вывели и увезли на допрос в следственный отдел. Как сообщили в пресс-службе СКР по региону, сейчас решается вопрос о предъявлении Тихоненко обвинения и избрании меры пресечении, выполняются иные следственные и процессуальные действия, в том числе направленные на выявление иных эпизодов преступной деятельности. Новость по теме Подробности уголовного дела гендиректора регоператора капремонта Челябинской области Тихоненко Тихоненко задержали в рамках возбужденного уголовного дела, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). По версии следствия, занимая пост гендиректора он вступил в преступный сговор с представителем ООО «Паритет». Между СНОФ «РО капитального ремонта МКД Челябинской области» и подрядчиком было заключено несколько соглашений на ремонт дома по улице Сони Кривой, 37. При этом один из контрактов не должен был быть заключен, так как ремонт дому не требовался. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В пресс-службе УФСБ по Челябинской области опубликовали видео задержания гендиректора регоператора фонда капитального ремонта области Виктора Тихоненко. Судя по кадрам, таких «гостей» мужчина не ждал. «На пол! Руки за спину!», — командуют Тихоненко сотрудники. Сотрудник регионального следкома прямо в квартире объяснил Тихоненко, в чем его подозревают. После мужчину вывели и увезли на допрос в следственный отдел. Как сообщили в пресс-службе СКР по региону, сейчас решается вопрос о предъявлении Тихоненко обвинения и избрании меры пресечении, выполняются иные следственные и процессуальные действия, в том числе направленные на выявление иных эпизодов преступной деятельности. Тихоненко задержали в рамках возбужденного уголовного дела, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). По версии следствия, занимая пост гендиректора он вступил в преступный сговор с представителем ООО «Паритет». Между СНОФ «РО капитального ремонта МКД Челябинской области» и подрядчиком было заключено несколько соглашений на ремонт дома по улице Сони Кривой, 37. При этом один из контрактов не должен был быть заключен, так как ремонт дому не требовался.