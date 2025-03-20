В Кетовском округе (Курганская область) река Юргамыш вышла на дорогу в районе деревни Конево-Казанцево. Об этом информирует местная администрация.
«Угрозы подтопления населенных пунктов нет. Доступность для транспорта высокой проходимости, в том числе для экстренных служб, сохраняется», — сообщают власти в своем telegram-канале. Дополнительные маршруты для проезда до ближайших населенных пунктов доступны через деревню Галишово и село Менщиково.
Ситуация случилась из-за резкого потепления и быстрого таяния снега. Администрация сообщила, что находится на связи с региональным ситуационным центром. Власти информировали, что такое происходит часто на этом отрезке дороги. «У нас есть опыт прохождения весеннего паводка в прошлом году, проведена соответствующая подготовка», — сообщили в местной администрации. В случае возникновения вопросов или необходимости в помощи жители Кетовского округа могут обратиться круглосуточно по номеру ЕДДС: 8 (35231) 2-38-01.
В Курганской области весной иногда возникают проблемы с подтоплением из-за таяния снегов. В этом году, как и в прошлом, в Кетовском округе происходит выход воды на дороги, но благодаря предыдущему опыту и подготовке, угрозы для жителей минимизированы. В других районах области также проводятся профилактические работы, например, в деревне Белый Яр осуществляется откачка воды и очистка стоков для предотвращения паводка.
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Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».