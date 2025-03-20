В МИД рассказали, где находится «инкубатор террористов»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с резкой критикой в адрес Франции, назвав ее «инкубатором террористов». Заявление было сделано в ответ на обвинения министра юстиции Франции Жеральда Дарманена в адрес РФ о якобы причастности к террористической деятельности на французской территории.
«Не будет преувеличением сказать, что нынешняя Франция сама превратилась в инкубатор террористов. Не секрет, что именно выходцы из Пятой республики широко представлены в радикально-исламистских организациях на Ближнем Востоке», — сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте МИД РФ. Она также призвала французские власти сосредоточиться на решении внутренних проблем и установлении порядка в собственной стране для эффективной борьбы с терроризмом.
Ранее Россия обратилась к властям Парижа с требованием усилить меры безопасности для российских дипломатических учреждений во Франции после взрыва у генконсульства в Марселе. Мария Захарова при этом указала на необходимость проведения объективного расследования инцидента. В том числе отметила, что обеспечение безопасности загранучреждений РФ должно стать приоритетом для французских властей в соответствии с международными дипломатическими конвенциями.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.