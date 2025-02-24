МИД России выставил Франции новые требования после взрыва у консульства

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Захарова назвала нападение на генконсульство РФ в Марселе терактом
Захарова назвала нападение на генконсульство РФ в Марселе терактом Фото:
новость из сюжета
В консульстве РФ во Франции прогремел взрыв

Россия обратилась к французским властям с требованием усилить меры безопасности для российских дипломатических учреждений во Франции после взрыва у генконсульства в Марселе. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В связи с произошедшим требуем от французских властей принятия исчерпывающих мер для надежного обеспечения безопасности Генконсульства в Марселе и других российских загранучреждений во Франции, их персонала», — заявила Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства. 

Она также указала на необходимость проведения объективного расследования инцидента. В том числе, Захарова отметила, что обеспечение безопасности российских загранучреждений должно стать приоритетом для французских властей в соответствии с международными дипломатическими конвенциями.

Сегодня, 24 февраля, в годовщину российско-украинского конфликта, внутри консульства РФ в Марселе (Франция) произошел взрыв, по предварительным данным, из-за броска коктейля Молотова. Захарова назвала произошедшее терактом. Отмечается, что из людей никто не пострадал. Саперы уже завершили работы по обследованию территории. 

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Россия обратилась к французским властям с требованием усилить меры безопасности для российских дипломатических учреждений во Франции после взрыва у генконсульства в Марселе. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «В связи с произошедшим требуем от французских властей принятия исчерпывающих мер для надежного обеспечения безопасности Генконсульства в Марселе и других российских загранучреждений во Франции, их персонала», — заявила Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.  Она также указала на необходимость проведения объективного расследования инцидента. В том числе, Захарова отметила, что обеспечение безопасности российских загранучреждений должно стать приоритетом для французских властей в соответствии с международными дипломатическими конвенциями. Сегодня, 24 февраля, в годовщину российско-украинского конфликта, внутри консульства РФ в Марселе (Франция) произошел взрыв, по предварительным данным, из-за броска коктейля Молотова. Захарова назвала произошедшее терактом. Отмечается, что из людей никто не пострадал. Саперы уже завершили работы по обследованию территории. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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