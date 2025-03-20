В Кургане окончательно снесли незаконно построенное кафе «Апшерон» на 263 километре трассы «Иртыш». Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на месте демонтажных работ. Кафе принадлежало азербайджанскому бизнесмену Алиеву.
«Кафе „Апшерон“ больше нет. На его месте остались лишь строительный мусор, бетонные блоки и плитки. Техника еще продолжает работать на месте снесенного заведения», — передает корреспондент URA.RU.
Самострой должны были снести еще до 2009 года. Однако решение суда не было исполнено, а придорожное кафе продолжало работать. В феврале мэрия Кургана взялась за демонтаж «Апшерона» за счет бюджета города. На эти цели было потрачено 600 тысяч рублей. Помимо самого здания кафе под снос также попали летняя беседка, мангальная зона и хозяйственные постройки. Также инсайдеры URA.RU сообщали, что кафе могли снести ради возможного расширения трассы, но в Упрдор «Южный Урал» эту информацию не подтвердили.
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