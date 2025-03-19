Суд огласил приговор нижневартовскому стрелку Широкову, захватившему сына в заложники

Суд приговорил нижневартовского стрелка Владимира Широкова к 13 годам шести месяцам лишения свободы. Первые четыре года он проведет в более суровых условиях тюрьмы, остальные — в колонии строгого режима, сообщает корреспондент URA.RU из зала суда.
«Широков признан виновным по четырем статьям УК: хулиганстве, незаконном лишении свободы, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и угрозе убийства. Гособвинение требовало 15 лет заключения, но срок давности по ч.1 ст.119 (угроза убийства или причинения тяжких телесных повреждений) истек. Также удовлетворены гражданские иски от Росгвардии (106 тысяч рублей) и УМВД (12 тысяч рублей). Его приговорили к 13,5 годам», — сообщает журналист.
Широков был экс-главой МГЕР Нижневартовска и работал айтишником в подведе мэрии. В состоянии опьянения 9 марта 2023 года на фоне приема лекарств он устроил стрельбу из ружья по силовикам, когда его жена утром пыталась проникнуть домой. Очевидцы сообщали, что Широков забаррикадировался в квартире с трехлетним сыном, угрожал убить себя и его. В своем telegram-канале он требовал звонков от Германа Грефа и Александра Бастрыкина, а также просил повесить на городской площади югорских политиков: председателя окружной думы Бориса Хохрякова, главу аппарата думы Елену Пирогову, депутата думы ХМАО Анатолия Дубовика и депутата Тюменской облдумы Владимира Фомина. Сдаться и отпустить сына Широкова уговорил глава полиции Нижневартовска Фанис Хаматов.
Широкова исключили из партии, когда он взял сына в заложники. Из управления материально-технического обеспечения он был уволен задним числом. На момент захвата ребенка в заложники на сайте мэрии он числился как действующий сотрудник. Широков заявлял, что не намерен обжаловать увольнение. Ряд СМИ сообщали, что его состояние было вызвано употреблением лекарств от постковидных осложнений. Однако официально подтвердить это невозможно — защита Широкова настояла на закрытом оглашении результатов судебно-медицинской экспертизы.
В квартире обнаружили два ружья. Они изъяты в пользу государства.
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