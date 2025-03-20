Конфликт в окружении губернатора вылился в реформу свердловской власти

Масштабное перераспределение полномочий в свердловском правительстве — следствие соперничества нескольких акторов в окружении главы региона Евгения Куйвашева, сходятся во мнении опрошенные URA.RU госслужащие, близкие к центру принятия решений. Но есть и другие версии.
Как ранее сообщало агентство, по решению Куйвашева от 20 марта министерство финансов, которое раньше курировал влиятельный вице-губернатор Олег Чемезов, отошло первому замгубернатора Алексею Шмыкову, а Территориальный фонд обязательного медицинского страхования — «социальному» заму Павлу Крекову. В подчинении у Чемезова остались только департаменты внутренней и информационной политики.
Источник URA.RU, близкий к Чемезову, утверждает, что освобождение его от обязанностей связано с бесконечным потоком задач перед выборами в Госдуму и заксобрание 2026 года. «Нужно, чтобы он сконцентрировался на этой работе», — объясняет собеседник.
Другой источник в областном правительстве трактует действия Куйвашева как желание усилить Шмыкова. «Шмыкова к чему-то готовят», — многозначительно заявил собеседник. Эта версия особенно интересна на фоне курсировавших в последнее время слухов о том, что губернатор якобы не вполне доволен работой своего первого зама. Еще один источник URA.RU, наблюдающий за интригой, убежден, что такое усиление может быть чрезмерным и несет потенциальные риски для губернатора.
Четвертый собеседник URA.RU в региональном истеблишменте видит в решении Куйвашева признак того, что он «занимается долгосрочным планированием». «В противном случае он не стал бы ничего менять», — убежден источник.
Но при этом сразу три источника, близкие к кабмину, утверждают, что лишению полномочий Олега Чемезова предшествовала аппаратная атака его оппонентов. В частности, советников губернатора Аксаны Пановой и Рината Хазеева — политтехнологов, которых Чемезов, став вице-губернатором в 2021 году, стал отстранять от участия в общественно-политических проектах в регионе. То есть фактически лишил основного источника дохода. Один из сторонников этой версии, допускает, что триггером могло стать сопротивление подконтрольного Чемезову финансового блока правительства созданию АНО по организации массовых мероприятий. Даже несмотря на то, что эту задумку, по слухам, предварительно согласовывал Куйвашев.
«Панова и Хазеев — или кто-то еще — методично докладывали шефу, что Чемезов за его спиной якобы ведет свою игру, интригует. Вероятно, это наложилось на какое-то собственное представление губернатора — и вот итог», — трактует другой собеседник.
Получить комментарий самого Олега Чемезова к моменту публикации не удалось. Он воздержался от высказываний по теме.
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