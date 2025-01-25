План советницы губернатора на миллионы из свердловского бюджета провалился, но есть запасной

Свердловские власти отказались создавать АНО для массовых мероприятий

26 января 2025 в 14:15 Размер текста - 17 +

Аксана Панова оказалась вынуждена искать новые источники дохода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пиарщица Аксана Панова — неформальная советница свердловского губернатора Евгения Куйвашева — не смогла пролоббировать создание автономной некоммерческой организации (АНО), которая, получая десятки миллионов рублей из бюджета и от бизнеса, организовывала бы массовые мероприятия в регионе. Об этом URA.RU сообщили два источника, близких к областному правительству. О том, что Панова, которую вместе с ее другом Ринатом Хазеевым (еще один неофициальный советник Куйвашева) политический вице-губернатор Олег Чемезов лишил дохода с избирательных кампаний, становится ивент-менеджером, стало ясно прошлым летом. Она третий год подряд была в оргкомитете фестиваля «Ночь музыки», полностью взяла на себя любимый силовиками и бизнесменами байкерский фестиваль «Движение» и получила подряд на организацию модной тусовки в «Ельцин Центре» в День города. Новость по теме Советница Куйвашева решила забрать у мэра Екатеринбурга бюджеты, он ответил в День города Следующим шагом называли как раз создание АНО. Эта форма до недавнего времени предполагала минимальную отчетность о движении средств (в том числе казенных). Курировать новую структуру должно было министерство инвестиций, а ее ежегодный бюджет мог превышать 100 миллионов рублей в год. «В итоге было решено, что смысла в такой АНО нет. Она фактически дублировала бы функции областного Агентства по привлечению инвестиций», — поделился один из собеседников. Другой источник просто подтвердил, что в бюджетном плане Свердловской области на 2025 год пожелание Пановой не отражено. При этом он знает, что прямо сейчас Панова якобы продвигает своего человека на пост директора Агентства по привлечению инвестиций, который пока занимает Илья Пачкай, чтобы все-таки получить доступ к финансированию масштабных развлекательных событий. URA.RU обратилось за комментарием по теме в департамент информполитики региона. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сама Панова от комментариев журналистам категорически отказывается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пиарщица Аксана Панова — неформальная советница свердловского губернатора Евгения Куйвашева — не смогла пролоббировать создание автономной некоммерческой организации (АНО), которая, получая десятки миллионов рублей из бюджета и от бизнеса, организовывала бы массовые мероприятия в регионе. Об этом URA.RU сообщили два источника, близких к областному правительству. О том, что Панова, которую вместе с ее другом Ринатом Хазеевым (еще один неофициальный советник Куйвашева) политический вице-губернатор Олег Чемезов лишил дохода с избирательных кампаний, становится ивент-менеджером, стало ясно прошлым летом. Она третий год подряд была в оргкомитете фестиваля «Ночь музыки», полностью взяла на себя любимый силовиками и бизнесменами байкерский фестиваль «Движение» и получила подряд на организацию модной тусовки в «Ельцин Центре» в День города. Следующим шагом называли как раз создание АНО. Эта форма до недавнего времени предполагала минимальную отчетность о движении средств (в том числе казенных). Курировать новую структуру должно было министерство инвестиций, а ее ежегодный бюджет мог превышать 100 миллионов рублей в год. «В итоге было решено, что смысла в такой АНО нет. Она фактически дублировала бы функции областного Агентства по привлечению инвестиций», — поделился один из собеседников. Другой источник просто подтвердил, что в бюджетном плане Свердловской области на 2025 год пожелание Пановой не отражено. При этом он знает, что прямо сейчас Панова якобы продвигает своего человека на пост директора Агентства по привлечению инвестиций, который пока занимает Илья Пачкай, чтобы все-таки получить доступ к финансированию масштабных развлекательных событий. URA.RU обратилось за комментарием по теме в департамент информполитики региона. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сама Панова от комментариев журналистам категорически отказывается.