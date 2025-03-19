Адвокаты нижневартовского стрелка Широкова сделали заявление об обжаловании приговора

Защита осужденного на 13,5 лет нижневартовского стрелка Владимира Широкова намерена обжаловать приговор суда ХМАО. Адвокат Андрей Дубровский заявил, что решать вопрос о подаче апелляции будет после получения на руки всех документов, передает журналист агентства.
«После знакомства с приговором будут подавать апелляцию», — уточнил Дубровский. Обжаловать приговор окружного суда ХМАО можно будет во втором апелляционном суде Санкт-Петербурга.
Дубровский пояснил, что не согласен с квалификацией дела. Второй защитник Игорь Зиновьев заявил о наличии вопросов к суду, расценившему как покушение на жизнь сотрудников полиции угрозы Широкова из-за двери.
Экс-глава местного отделения МГЕР забаррикадировался в квартире с трехлетним сыном и двумя ружьями, из которых обстреливал придомовую территорию. После его задержания силовики обнаружили во дворе гильзы 12 калибра.
Суд приговорил нижневартовского стрелка Владимира Широкова к 13 годам и шести месяцам лишения свободы. Первые четыре года он проведет в более суровых условиях тюрьмы, остальные — в колонии строгого режима. В состоянии опьянения 9 марта 2023 года на фоне приема лекарств он устроил стрельбу из ружья по силовикам, когда его жена утром пыталась проникнуть домой. Очевидцы сообщали, что Широков забаррикадировался в квартире с трехлетним сыном, угрожал убить себя и его.
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