Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил Ашу, где осмотрел микрорайоны, пострадавшие от весеннего половодья. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. Текслер поблагодарил спасателей за проделанную работу и пообщался с пострадавшими от паводка.
«Текслер осматривает микрорайоны Аши, которые пострадали от весеннего половодья. Сейчас в городе остаются подтопленными пять частных жилых домов, 43 садовых дома и 60 приусадебных участков», — сообщила пресс-служба областного правительства в telegram-канале.
Противопаводковые мероприятия в Аше продолжаются. На реке Сим проводятся взрывные работы для устранения ледяного затора. «Технологию сегодня несколько поменяем — будет делать больше взрывов с меньшей закладкой», — рассказали Текслеру.
Для ликвидации ЧП в Аше привлекались сотрудники Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), а также специалисты МЧС России. Всего 164 человека и 41 единица техники, включая 65 человек и 14 единиц техники от МЧС России. Глава региона поблагодарил представителей ведомств за проделанную работу. «Спасибо за службу. Ситуация неприятная, но что делать? Наша работа такая», — сказал Текслер.
Отдельно губернатор пообщался с жителями Аши, пострадавшими от наводнения и рассказал о выплатах, которые им положены. «Что касается выплат, то предусмотрено по 20 тысяч рублей на человека. Семья из четырех человек сможет получить 80 тысяч рублей. Далее, в зависимости от порчи имущества, выплаты составят от 75 до 150 тысяч рублей также на человека. Плюс девять тысяч рублей будет выплачено за каждый метр пострадавшего жилья. Эту цифру нужно умножить на площадь вашего дома», — сообщил Текслер жительнице Аше. За пострадавшие от воды надворные постройки и технику сумма выплаты определена администрацией муниципального округа.
Глава Ашинского муниципального округа Вадим Сергеев ранее заявил, что «Ашинский меридиан» спас город от большого наводнения. Если бы не построенная в 2022 году дамба, вода вместе со льдом пошла через город. «Меридиан очень долго сдерживал воду и лед, не допуская попадания на территорию города», — добавил Сергеев.
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