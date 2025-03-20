Построенный в 2022 году меридиан спас Ашу (Челябинская область) об большого наводнения. Если бы не дамба, вода вместе со льдом пошла через город, заявил глава муниципального района Вадим Сергеев. Депутат ЗСО Александр Решетников ранее обвинил в потопе строителей «Ашинского меридиана».
«Меридиан спас Ашу от большого наводнения. Если бы не созданная в 2022 году дамба, вода пошла бы через город вместе со льдом», — рассказал Сергеев.
Первые сигналы о наводнении стали поступать 18 марта в пять утра. Поток льда закупорил основное русло реки Сим и произошло подтопление. Далее началось скопление ледяных торосов в районе улицы Кострикова и только тогда вода начала перетекать через «Ашинский меридиан», затопив улицы Кирова, Кострикова, 22-ого Партсъезда, сады. «Меридиан очень долго сдерживал воду и лед, не допуская попадания на территорию города», — добавил Сергеев. Вода окончательно начала уходить из домов после вскрытия двух участков на тропе здоровья, которая была построена с 2005 по 2010 годы.
Депутат челябинского ЗСО Решетников ранее обвинил в потопе в Аше строителей меридиана. На защитное сооружение было потрачено более 130 миллионов рублей, но потоки воды сдержать оно не смогло. Этому есть объяснение — судебная экспертиза в 2024 году показала серьезные недостатки в строительстве дамбы, говорит Решетникова.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 20 марта приехал в Ашу, чтобы проконтролировать работу по устранению последствий паводка, сообщила пресс-служба правительства региона. Свой визит глава региона начал с осмотра поселка Чапаевский, который первым принял на себя удар стихии. Сейчас в поселке ситуация стабильная.
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