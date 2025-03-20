В Пермском крае объявили набор в собственную «школу мэров»

Власти Пермского края объявили о старте так называемой местной «школы мэров» — аналога управленческой программы Сколково. Как сообщается на сайте правительства, подать документы можно с 20 марта по 21 апреля.
«В целях формирования управленческого резерва краевой системы государственного и муниципального управления 20 марта 2025 года стартует конкурс на включение в Резерв управленческих кадров Пермского края», — говорится в сообщении. Подать заявки могут граждане РФ в возрасте до 55 лет с высшим образованием и опытом руководящей работы от трех лет.
Источники URA.RU, близкие к краевым властям, отмечают, что принимать участие в программе смогут как действующие главы, так и «будущие». Таким образом администрация губернатора надеется обновить кадровый резерв.
Обучение будет проходить на базе пермского филиала Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Отбор проводится в несколько этапов с использованием «уникальной методологии, разработанной для подготовки специалистов в области государственного и муниципального управления, гарантирующую объективность и прозрачность отбора». Ранее URA.RU сообщало, что в бюджете на эти цели предусмотрено 3,5 млн рублей, а программа рассчитана на 502 учебных часа.
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