Власти Пермского края подготовят новых мэров в спецшколе

В Пермском крае в этом году откроется Школа мэров. Здесь желающих будут обучать различным аспектам управления муниципалитетами. Планируется, что участниками проекта станут 25 человек. Информация о проекте указана в финансово-экономическом обосновании к законопроекту о поправках в бюджет Пермского края. Документ есть в распоряжении URA.RU.
«Проект „Школа мэров“ реализуется пермским филиалом президентской академии РАНХиГС. Для зачисления на обучение кандидат должен соответствовать нескольким признакам: наличие высшего образования, как минимум двухлетний стаж работы на руководящей должности, рекомендуется опыт государственной или муниципальной службы», — отмечается в документе.
Учебный план рассчитан на 502 часа. В него входит теоретическая часть, а также практическая в формате мастер-классов, скил-сессий, интеллектуальных игр, проблемно-аналитических кейсов. Занятия предполагают и выезды в муниципалитеты. Из бюджета Пермского края на обучение новых мэров направят 3 млн 450 тысяч рублей.
Источник URA.RU в краевой администрации пояснил, что «Школа мэров» — общее название. Это не значит, что здесь будут обучать только глав территорий. «Задача — подготовить управленцев в принципе. Причем не только высшего, но и среднего звена. В первую очередь, для муниципальной службы», — пояснил он.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае для ветеранов спецоперации стартовала программа «Герои Прикамья». Она подразумевает обучение бойцов, чтобы они смогли работать на руководящих должностях в органах власти и госкомпаниях.
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