Пермь в течение часа накроет мощная гроза

С северо-запада Пермского края в направлении Перми движется холодный фронт. Поэтому велика вероятность того, что краевую столицу в течение часа накроет мощная гроза, заявили местные синоптики.
«В течение часа в Перми есть вероятность гроз по зимнему типу. А также и слабых шквалов с сильными снежными зарядами», — сообщают синоптики в telegram-канале «Погода в Пермском крае».
20 марта URA.RU также сообщало о том, что в Перми наступила астрономическая весна. Несмотря на снегопад, в 14:02 по местному времени солнечный диск пересек своим центром небесный экватор, ознаменовав наступление весны, поясняют астрономы.
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