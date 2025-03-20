Пермь в течение часа накроет мощная гроза

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Это будет первая гроза весной 2025 года
Это будет первая гроза весной 2025 года Фото:

С северо-запада Пермского края в направлении Перми движется холодный фронт. Поэтому велика вероятность того, что краевую столицу в течение часа накроет мощная гроза, заявили местные синоптики. 

«В течение часа в Перми есть вероятность гроз по зимнему типу. А также и слабых шквалов с сильными снежными зарядами», — сообщают синоптики в telegram-канале «Погода в Пермском крае».

20 марта URA.RU также сообщало о том, что в Перми наступила астрономическая весна. Несмотря на снегопад, в 14:02 по местному времени солнечный диск пересек своим центром небесный экватор, ознаменовав наступление весны, поясняют астрономы.

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С северо-запада Пермского края в направлении Перми движется холодный фронт. Поэтому велика вероятность того, что краевую столицу в течение часа накроет мощная гроза, заявили местные синоптики.  «В течение часа в Перми есть вероятность гроз по зимнему типу. А также и слабых шквалов с сильными снежными зарядами», — сообщают синоптики в telegram-канале «Погода в Пермском крае». 20 марта URA.RU также сообщало о том, что в Перми наступила астрономическая весна. Несмотря на снегопад, в 14:02 по местному времени солнечный диск пересек своим центром небесный экватор, ознаменовав наступление весны, поясняют астрономы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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