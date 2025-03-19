В Пермском крае астрономическая весна началась со снегопада

В четверг, 20 марта, наступила астрономическая весна. Несмотря на снегопад в Перми, в 14:02 по местному времени солнечный диск пересек своим центром небесный экватор, ознаменовав наступление весны, поясняют астрономы.
«Астрономически весна начинается тогда, когда солнечный диск, двигаясь по эклиптике из южного полушария в северное, пересекает своим центром небесный экватор. Это происходит именно сегодня — 20 марта в 12:02 по московскому времени, а 1 марта солнечный диск еще не был на небесном экваторе. Он еще находился в южном полушарии», — объясняют разницу между календарной и астрономической весной в пермском астроклубе «Телескоп». Запись опубликована в соцсети «ВКонтакте».
Между тем, Пермь 20 марта накрыл снегопад. По прогнозам синоптиков, он не будет продолжительным. После похолодания оттепели начнутся уже 22 марта. Метеорологическая весна в Перми — когда произойдет устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через ноль градусов в сторону повышения — еще впереди. По предварительному прогнозу, это произойдет 24-26 марта, сообщается в telegram-канале Росгитромета.
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