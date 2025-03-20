В Тюмень с концертом едет тиктокер Ivan Zolo, которому не дали выступить в Сочи

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Ivan Zolo планирует выступить в Тюмени 4 мая
Ivan Zolo планирует выступить в Тюмени 4 мая Фото:

В Тюмень с концертом приедет популярный стример и тиктокер Иван Золочевский (творческий псевдоним — Ivan Zolo). Информация об этом указана в официальном сообществе события в соцсети «ВКонтакте». При этом, ранее его выступления, в Сочи и Севастополе, не состоялись по разным причинам.

«4 мая в Тюмени выступит Ivan Zolo — популярный стример и автор треков. Помимо этого, вас будет ждать масштабная развлекательная программа. Вы сможете увидеть Ивана в живую, пообщаться с артистом и стать частью большого шоу!», — указано в анонсе мероприятия в паблике «Ivan Zolo — Тюмень — 4 Мая» соцсети «ВКонтакте».

При этом, фанаты всерьез опасаются, что выступление артиста могут отменить. Так, в Севастополе концерт Золо был остановлен силовиками. А в Сочи новость об отмене концерта из-за лже-минирования вызвала бунт среди подростков. В результате которого силовики задержали более 20 человек.      

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В Тюмень с концертом приедет популярный стример и тиктокер Иван Золочевский (творческий псевдоним — Ivan Zolo). Информация об этом указана в официальном сообществе события в соцсети «ВКонтакте». При этом, ранее его выступления, в Сочи и Севастополе, не состоялись по разным причинам. «4 мая в Тюмени выступит Ivan Zolo — популярный стример и автор треков. Помимо этого, вас будет ждать масштабная развлекательная программа. Вы сможете увидеть Ивана в живую, пообщаться с артистом и стать частью большого шоу!», — указано в анонсе мероприятия в паблике «Ivan Zolo — Тюмень — 4 Мая» соцсети «ВКонтакте». При этом, фанаты всерьез опасаются, что выступление артиста могут отменить. Так, в Севастополе концерт Золо был остановлен силовиками. А в Сочи новость об отмене концерта из-за лже-минирования вызвала бунт среди подростков. В результате которого силовики задержали более 20 человек.      
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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