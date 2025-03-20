В Тюмень с концертом едет тиктокер Ivan Zolo, которому не дали выступить в Сочи

В Тюмень с концертом приедет популярный стример и тиктокер Иван Золочевский (творческий псевдоним — Ivan Zolo). Информация об этом указана в официальном сообществе события в соцсети «ВКонтакте». При этом, ранее его выступления, в Сочи и Севастополе, не состоялись по разным причинам.
«4 мая в Тюмени выступит Ivan Zolo — популярный стример и автор треков. Помимо этого, вас будет ждать масштабная развлекательная программа. Вы сможете увидеть Ивана в живую, пообщаться с артистом и стать частью большого шоу!», — указано в анонсе мероприятия в паблике «Ivan Zolo — Тюмень — 4 Мая» соцсети «ВКонтакте».
При этом, фанаты всерьез опасаются, что выступление артиста могут отменить. Так, в Севастополе концерт Золо был остановлен силовиками. А в Сочи новость об отмене концерта из-за лже-минирования вызвала бунт среди подростков. В результате которого силовики задержали более 20 человек.
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