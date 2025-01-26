26 января 2025

В Сочи задержали 20 подростков из-за бунта

© Служба новостей «URA.RU»
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В массовой потасовке в Сочи приняли участие около 20 человек
В массовой потасовке в Сочи приняли участие около 20 человек Фото:

В Сочи два десятка подростков устроили беспорядки. Причиной стала отмена концерта музыканта Ivan Zolo (Иван Золочевский). Дебоширов задержали. Об этом говорится в официальном telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Часть недовольных отменой концерта зрителей спровоцировали групповое нарушение общественного порядка. На место прибыли два наряда патрульно-постовой службы полиции, в результате 20 человек задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства», — рассказали в региональном главке МВД.

Полицейские проводят проверку по факту произошедшего инцидента. В ведомстве уточнили, что причиной отмены концерта стало сообщение о минировании концертной площадки. В ходе проверки информация не подтвердилась. О несостоявшемся мероприятии рассказал сам артист в своем telegram-канале.

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В Сочи два десятка подростков устроили беспорядки. Причиной стала отмена концерта музыканта Ivan Zolo (Иван Золочевский). Дебоширов задержали. Об этом говорится в официальном telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю. «Часть недовольных отменой концерта зрителей спровоцировали групповое нарушение общественного порядка. На место прибыли два наряда патрульно-постовой службы полиции, в результате 20 человек задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства», — рассказали в региональном главке МВД. Полицейские проводят проверку по факту произошедшего инцидента. В ведомстве уточнили, что причиной отмены концерта стало сообщение о минировании концертной площадки. В ходе проверки информация не подтвердилась. О несостоявшемся мероприятии рассказал сам артист в своем telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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