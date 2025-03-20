20 марта 2025

В администрации Тобольска пояснили, как планируют бороться со стаями бездомных собак в городе

В Тобольске отловят стаю бездомных собак, мигрирующую по районам
© Служба новостей «URA.RU»
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Собак видели во многих районах горда
Собак видели во многих районах горда Фото:

Бездомных собак, которые продолжительное время пугают жителей Тобольска, собираются отловить. Об этом URA.RU рассказали в администрации города.

«В настоящее время на территории Зона Вузов, рынок „Северный“ идет работа подрядчиком по отлову собак. В связи с этим собаки, перемещаются на ближайшие территории. За 2025 год на территории 7а мкр и близлежащих территориях отловлено 10 собак. Указанные территории находятся на особом контроле по отлову. По собакам ведется систематическая работа», — передает мэрия.

Также в администрации добавили, что большое количество собак, которых замечают тоболяки — на самом деле одна стая. Они просто мигрируют из района в район.

Сигнал о начале отлова поступил в МКУ «Центр городских услуг» уже 20 марта. Животных оперативно поймают и поместят в центр для дальнейшей работы с ними.

Ранее жители Тобольска жаловались на то, что боятся отпускать детей на улицу из-за стаи бездомных собак. Местные отмечали, что замечали животных между микрорайонами Центральный и Защитино. Впоследствии появлялась информация о том, что их видели в микрорайоне 7а.

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Бездомных собак, которые продолжительное время пугают жителей Тобольска, собираются отловить. Об этом URA.RU рассказали в администрации города. «В настоящее время на территории Зона Вузов, рынок „Северный“ идет работа подрядчиком по отлову собак. В связи с этим собаки, перемещаются на ближайшие территории. За 2025 год на территории 7а мкр и близлежащих территориях отловлено 10 собак. Указанные территории находятся на особом контроле по отлову. По собакам ведется систематическая работа», — передает мэрия. Также в администрации добавили, что большое количество собак, которых замечают тоболяки — на самом деле одна стая. Они просто мигрируют из района в район. Сигнал о начале отлова поступил в МКУ «Центр городских услуг» уже 20 марта. Животных оперативно поймают и поместят в центр для дальнейшей работы с ними. Ранее жители Тобольска жаловались на то, что боятся отпускать детей на улицу из-за стаи бездомных собак. Местные отмечали, что замечали животных между микрорайонами Центральный и Защитино. Впоследствии появлялась информация о том, что их видели в микрорайоне 7а.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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