На участке федеральной трассы в Тюменской области ограничено движение

На участке трассы ведутся дорожные работы
На трассе Тюмень — Омск в Заводоуковском районе вечером 24 сентября введено реверсивное движение. Об этом в telegram-канале сообщает ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-402 в Заводоуковском муниципальном округе организовано реверсивное движение», — говорится в сообщении.
Ограничения введены на участке со 105-й по 106-й километры. Здесь проводятся дорожные работы. Сроки не уточняются.
