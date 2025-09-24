На участке федеральной трассы в Тюменской области ограничено движение

На участке трассы ведутся дорожные работы
На участке трассы ведутся дорожные работы Фото:

На трассе Тюмень — Омск в Заводоуковском районе вечером 24 сентября введено реверсивное движение. Об этом в telegram-канале сообщает ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге Р-402 в Заводоуковском муниципальном округе организовано реверсивное движение», — говорится в сообщении.

Ограничения введены на участке со 105-й по 106-й километры. Здесь проводятся дорожные работы. Сроки не уточняются.

