В Курганской области открыты горячие линии в округах, где есть риск подтопления. Список

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Прокуратура открыла горячие линии в округах с риском паводка
Прокуратура открыла горячие линии в округах с риском паводка Фото:
новость из сюжета
Наводнение-2025 в Курганской области

Прокуратура Курганской области усилила контроль за оказанием помощи жителям региона в связи с весенним половодьем, которое подвергает риску подтопления некоторые населенные пункты. В ответ на возможные ЧС из-за паводков и риск подтопления, прокуратура запустила «горячую линию» для сообщений о нарушениях прав граждан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прежде всего, будет контролироваться оказание социальной и медицинской помощи. «По поступившим информациям будут организованы проверочные мероприятия. По всем фактам выявленных нарушений будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на незамедлительное восстановление прав граждан», — сообщили в telegram-канале прокуратуры Курганской области. Линии работают с 20 марта.

Звонки граждан ждут ежедневно с 09:00 до 18:00 по специально организованным телефонным номерам. Горячие линии организованы в прокуратурах Белозерского, Целинного, Шумихинского округов, а также в областной прокуратуре.

Ранее URA.RU сообщало, что в Белозерском округе введен режим повышенной готовности из-за предстоящего паводка. О подобных мерах также рассказали в прокуратуре области. 

Телефоны «горячей линии» из-за паводка
Телефоны «горячей линии» из-за паводка
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Прокуратура Курганской области усилила контроль за оказанием помощи жителям региона в связи с весенним половодьем, которое подвергает риску подтопления некоторые населенные пункты. В ответ на возможные ЧС из-за паводков и риск подтопления, прокуратура запустила «горячую линию» для сообщений о нарушениях прав граждан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Прежде всего, будет контролироваться оказание социальной и медицинской помощи. «По поступившим информациям будут организованы проверочные мероприятия. По всем фактам выявленных нарушений будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на незамедлительное восстановление прав граждан», — сообщили в telegram-канале прокуратуры Курганской области. Линии работают с 20 марта. Звонки граждан ждут ежедневно с 09:00 до 18:00 по специально организованным телефонным номерам. Горячие линии организованы в прокуратурах Белозерского, Целинного, Шумихинского округов, а также в областной прокуратуре. Ранее URA.RU сообщало, что в Белозерском округе введен режим повышенной готовности из-за предстоящего паводка. О подобных мерах также рассказали в прокуратуре области. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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