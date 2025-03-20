Прокуратура Курганской области усилила контроль за оказанием помощи жителям региона в связи с весенним половодьем, которое подвергает риску подтопления некоторые населенные пункты. В ответ на возможные ЧС из-за паводков и риск подтопления, прокуратура запустила «горячую линию» для сообщений о нарушениях прав граждан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Прежде всего, будет контролироваться оказание социальной и медицинской помощи. «По поступившим информациям будут организованы проверочные мероприятия. По всем фактам выявленных нарушений будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на незамедлительное восстановление прав граждан», — сообщили в telegram-канале прокуратуры Курганской области. Линии работают с 20 марта.
Звонки граждан ждут ежедневно с 09:00 до 18:00 по специально организованным телефонным номерам. Горячие линии организованы в прокуратурах Белозерского, Целинного, Шумихинского округов, а также в областной прокуратуре.
Ранее URA.RU сообщало, что в Белозерском округе введен режим повышенной готовности из-за предстоящего паводка. О подобных мерах также рассказали в прокуратуре области.
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