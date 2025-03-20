Что сейчас происходит в Харьковской области

Вооруженные силы Российской Федерации усиливают окружение купянской группировки ВСУ. Об этом сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев в интервью РИА Новости.
«Бойцы российской армии продолжают сжимать полукольцо вокруг купянской группировки. Противник видит эту нашу активность и, конечно, пытается усилиться в районе Купянска», — заявил Ганчев. Его слова передает РИА «Новости».
В Харьковской области продолжаются боевые действия. Ганчев уточнил, что купянское направление остается одним из самых активных участков на харьковском фронте.
Ранее сообщалось, что ВС РФ успешно форсировали водную преграду и закрепились на ключевых высотах у села Красное Первое в Харьковской области. По словам военного эксперта Андрея Марочко, военные также заняли бывшие позиции ВСУ у села Новомлынск.
В то же время украинские военнослужащие размещаются в жилых домах, из которых были насильно эвакуированы мирные жители, и размещают военную технику рядом с общественными и частными объектами. Военная техника и вооружения ВСУ часто размещаются на территориях промышленных объектов, в том числе частных.
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