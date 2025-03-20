В Перми установлен новый рекорд по объему квартир, которые продаются в новостройках

В Перми количество квартир, продающихся в новостройках, достигло 11 тысяч
© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми на продажу выставлено 10 983 квартир в новостройках
В Перми на продажу выставлено 10 983 квартир в новостройках Фото:

В Перми установлен новый рекорд по количеству квартир, которые предлагаются к продаже на первичном рынке. В феврале текущего года объем экспозиции в Перми составил 562 738 квадратных метров. Об этом сообщается в официальном telegram-канале сервиса цифровой аналитики «Объектив.рф».

«В феврале 2025 года объем экспозиции в Перми составил 562 738 квадратных метра — это рекордная отметка на рынке первичной недвижимости за последние четыре года. Динамика относительно предыдущего месяца составила +1,5% или 10 983 штук», — указывают аналитики.

Отмечается также, что средняя цена «квадрата» в феврале составляла 153,1 тысяч рублей. В то же время аналитики сервиса «Яндекс. Недвижимость» приводили другую цифру — 156 тысяч рублей за квадратный метр. Кроме того, они пришли к выводу, что в Прикамье покупать частные дома выгоднее, чем квартиры в новостройках.

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В Перми установлен новый рекорд по количеству квартир, которые предлагаются к продаже на первичном рынке. В феврале текущего года объем экспозиции в Перми составил 562 738 квадратных метров. Об этом сообщается в официальном telegram-канале сервиса цифровой аналитики «Объектив.рф». «В феврале 2025 года объем экспозиции в Перми составил 562 738 квадратных метра — это рекордная отметка на рынке первичной недвижимости за последние четыре года. Динамика относительно предыдущего месяца составила +1,5% или 10 983 штук», — указывают аналитики. Отмечается также, что средняя цена «квадрата» в феврале составляла 153,1 тысяч рублей. В то же время аналитики сервиса «Яндекс. Недвижимость» приводили другую цифру — 156 тысяч рублей за квадратный метр. Кроме того, они пришли к выводу, что в Прикамье покупать частные дома выгоднее, чем квартиры в новостройках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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