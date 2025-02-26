26 февраля 2025

В Перми начали снижаться цены на новостройки

© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми «квадрат» подешевел на 0,4%
В Перми «квадрат» подешевел на 0,4% Фото:

В феврале 2025 года в Перми стали падать цены на первичном рынке жилья. Стоимость квадратного метра снизилась на 0,4%, по сравнению с прошлым месяцем. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Яндекс Недвижимости».

«В Перми медианная стоимость квадратного метра в новостройках в феврале составила 156 тысяч рублей. За месяц она незначительно снизилась на 0,4%», — сказано в сообщении. Средняя стоимость квартир за месяц, наоборот, выросла с 7,4 млн до 7,5 млн рублей.

Также цены на новостройки снизились в пяти городах страны. Больше всего «квадрат» подешевел в Красноярске и Краснодаре на 3,6%. Стоимость снизилась до 143 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно. Затем идут Ростов-на-Дону (на 2% до 143 тысячи рублей), Санкт-Петербург (на 0,7% до 279 тысячи рублей) и Уфа (на 0,6% до 158 тысячи рублей).

Ранее URA.RU рассказало, что застройщики в Перми стали лучше торговаться. Они готовы уступить до 6% от стоимости квартиры.

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В феврале 2025 года в Перми стали падать цены на первичном рынке жилья. Стоимость квадратного метра снизилась на 0,4%, по сравнению с прошлым месяцем. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Яндекс Недвижимости». «В Перми медианная стоимость квадратного метра в новостройках в феврале составила 156 тысяч рублей. За месяц она незначительно снизилась на 0,4%», — сказано в сообщении. Средняя стоимость квартир за месяц, наоборот, выросла с 7,4 млн до 7,5 млн рублей. Также цены на новостройки снизились в пяти городах страны. Больше всего «квадрат» подешевел в Красноярске и Краснодаре на 3,6%. Стоимость снизилась до 143 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно. Затем идут Ростов-на-Дону (на 2% до 143 тысячи рублей), Санкт-Петербург (на 0,7% до 279 тысячи рублей) и Уфа (на 0,6% до 158 тысячи рублей). Ранее URA.RU рассказало, что застройщики в Перми стали лучше торговаться. Они готовы уступить до 6% от стоимости квартиры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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