У родителей танцора, стрелявшего возле храма в Екатеринбурге, прошли обыски

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Мера пресечения Роману Штадлеру, который стрелял из пистолета возле храма. Екатеринбург, штадлер роман
Романа Штадлера отправили в СИЗО на два месяца Фото:

Екатеринбургские силовики пришли с обысками к родителям 30-летнего Романа Штадлера, арестованного по обвинению в хулиганстве после стрельбы у храма Большой Златоуст. Об этом URA.RU рассказал источник.

«Следственные действия шли параллельно с судом. В доме, предположительно, искали пистолет, из которого был произведен выстрел у храма. И сейчас ничего найти не удалось», — сообщил собеседник агентства. Комментариев от свердловских силовых структур нет.

О задержании Штадлера стало известно вечером 18 марта. Это произошло после того, как в Сети появилось видео, на котором Роман танцует у храма и выстреливает вверх. Оказалось, что ролик был записан в октябре 2023 года. В интернет его могли выложить недоброжелатели Штадлера. 20 марта мужчину отправили в следственный изолятор на два месяца.

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Екатеринбургские силовики пришли с обысками к родителям 30-летнего Романа Штадлера, арестованного по обвинению в хулиганстве после стрельбы у храма Большой Златоуст. Об этом URA.RU рассказал источник. «Следственные действия шли параллельно с судом. В доме, предположительно, искали пистолет, из которого был произведен выстрел у храма. И сейчас ничего найти не удалось», — сообщил собеседник агентства. Комментариев от свердловских силовых структур нет. О задержании Штадлера стало известно вечером 18 марта. Это произошло после того, как в Сети появилось видео, на котором Роман танцует у храма и выстреливает вверх. Оказалось, что ролик был записан в октябре 2023 года. В интернет его могли выложить недоброжелатели Штадлера. 20 марта мужчину отправили в следственный изолятор на два месяца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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