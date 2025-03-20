У родителей танцора, стрелявшего возле храма в Екатеринбурге, прошли обыски

20 марта 2025 в 21:12 Размер текста - 17 +

Романа Штадлера отправили в СИЗО на два месяца Фото: Размик Закарян © URA.RU Екатеринбургские силовики пришли с обысками к родителям 30-летнего Романа Штадлера, арестованного по обвинению в хулиганстве после стрельбы у храма Большой Златоуст. Об этом URA.RU рассказал источник. «Следственные действия шли параллельно с судом. В доме, предположительно, искали пистолет, из которого был произведен выстрел у храма. И сейчас ничего найти не удалось», — сообщил собеседник агентства. Комментариев от свердловских силовых структур нет. О задержании Штадлера стало известно вечером 18 марта. Это произошло после того, как в Сети появилось видео, на котором Роман танцует у храма и выстреливает вверх. Оказалось, что ролик был записан в октябре 2023 года. В интернет его могли выложить недоброжелатели Штадлера. 20 марта мужчину отправили в следственный изолятор на два месяца. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургские силовики пришли с обысками к родителям 30-летнего Романа Штадлера, арестованного по обвинению в хулиганстве после стрельбы у храма Большой Златоуст. Об этом URA.RU рассказал источник. «Следственные действия шли параллельно с судом. В доме, предположительно, искали пистолет, из которого был произведен выстрел у храма. И сейчас ничего найти не удалось», — сообщил собеседник агентства. Комментариев от свердловских силовых структур нет. О задержании Штадлера стало известно вечером 18 марта. Это произошло после того, как в Сети появилось видео, на котором Роман танцует у храма и выстреливает вверх. Оказалось, что ролик был записан в октябре 2023 года. В интернет его могли выложить недоброжелатели Штадлера. 20 марта мужчину отправили в следственный изолятор на два месяца.