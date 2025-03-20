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22:09
В ХМАО отчиму, избившему пасынка ремнем, грозит статья за растление. Инсайд
22:08
19FortyFive: один истребитель России превосходит американские ВВС
22:04
В Ноябрьске загорелся центральный офис «Сбербанка». Фото
Арестованного генерала Попов написал письмо Владимиру Путину: что он хочет от президента
22:01
Собянин запустил тренд на ретро-фото у политэлит ХМАО. Фоторепортаж
22:01
В селе Скаты Курганской области введен режим повышенной готовности из-за прорыва водопропускной трубы. Фото
21:57
«Автомобилист» вырвал победу у СКА в серии буллитов. Видео
Поддержал развал СССР и пытался навести порядок в Донбассе: умер премьер постсоветской Украины Витольд Фокин
21:52
Премьер Британии назвал сроки размещения миротворцев на Украине
21:42
19FortyFive: украинская ракета «Длинный Нептун» может нанести удар по Москве
21:41
Кто стоит за массовыми протестами в Турции
Две страны НАТО захотели снести Эрдогана
21:32
Курганцы обсуждают упавшую на депутата гордумы штукатурку со здания мэрии
1
21:26
В Тюмени объединились два крупных вуза
1
21:23
Что будет с туристическим сезоном в Турции на фоне массовых протестов
Актер и поэт Вадим Жук скончался на 79-м году жизни: чем он запомнился зрителям
21:23
Две сверхдержавы готовятся к третьей встрече: кто будет отстаивать интересы России в переговорах по Украине
21:20
Тюменцы массово скупают туры за границу после укрепления рубля
21:19
В Сертолово подожги здание МФЦ
Путин спас губернатора одного из самых протестных регионов
21:17
Приезд Жоги в Салехард, разводы и догазификация Ямала: события дня в округе
21:12
У родителей танцора, стрелявшего возле храма в Екатеринбурге, прошли обыски
21:10
Губернатор ХМАО прочитает лекцию российским мэрам
Власти призывают россиянок рожать, но закрывают роддома
21:00
Участницу «Битвы экстрасенсов» из Нижнего Тагила обманули на деньги
21:00
Дружил с сыном Николая II и играл Чарли Чаплина на сцене: удивительная история «нашего деда» Георгия Светлани
21:00
Арест силовика и задержание хлебопека в Кургане, режим готовности в Белозерском: главное за день
1
Мирные переговоры в Джидде и визит Путина в Турцию: о чем рассказал Песков 20 марта
20:56
Зеленский поднял свою больную тему
1
20:50
Пермяков зовут сортировать московские конфеты за зарплату 370 тысяч
1
20:46
Челябинский губернатор Текслер проверил состояние новой больницы в Миньяре
1
Расширение России, переговоры и цели на Украине: о чем Сурков рассказал Европе
20:45
Работа над ошибками: челябинские единороссы спешно правят предвыборные планы
20:42
В Перми установлен новый рекорд по объему квартир, которые продаются в новостройках
20:42
ЕР в ЯНАО нашла хедлайнера на праймериз, повлияла муниципальная реформа
«Турецкое общество расколото»: эксперты объяснили URA.RU, что сейчас происходит в Турции
20:41
МОК, впервые за всю его историю, возглавила женщина
2
20:37
Ямальский ресторан добавил в свое меню оригинальное блюдо, посвященное героям. Фото
20:32
Губернаторский лицей в Екатеринбурге закупает муляжи гранат и автоматов
Кто сможет купить квартиру по новой льготной программе
20:31
Тюменский парк аттракционов заработал почти полмиллиарда рублей
20:30
В Курганской области молодая женщина втянула в пьянство 15-летнего подростка
3
20:28
Власти ХМАО ужесточат контроль за приемными родителями
В Севастополе заминировали автомобиль высокопоставленного чиновника: что известно о ЧП. Видео
20:27
«Ъ»: осужденный генерал Попов обратился к Путину
2
20:27
МВД Польши призвало сограждан запастись едой, водой и лекарствами
3
20:25
Безопасность курганских пассажиров под угрозой: итоги проверки автобусов
1
Песков — URA.RU: Кремль не будет вмешиваться в дела Турции
20:23
Зеленский высказался о санкциях против России
20:21
Бьянка выступит в ХМАО перед выпускниками школ
1
20:20
Мобилизованный из ХМАО, вернувшийся из украинского плена, тяжело ранен
Безопасно ли российским туристам посещать Турцию во время протестов
20:15
В Катайске бывший кассир «Пятерочки» заявила о массовых нарушениях в магазине
8
20:14
В Краснодарском крае мать исколола ножом двухмесячного сына из-за депрессии
20:02
Руководителя смоленского СИЗО задержали за взятку
1
Что происходит с турецкой лирой на фоне масштабных протестов. Инфографика
20:00
Стало известно, что появится на месте старейшей свердловской птицефабрики
3
19:56
Макрон заблудился по пути на важное совещание
1
19:51
На Пулковском шоссе в Петербурге в ДТП погиб водитель автобуса
Как на Урале отвоевывают жизни онкобольных детей со всей страны
19:47
Зеленский засобирался в Саудовскую Аравию на встречу с США
3
19:45
Курганские вездеходы спасают от наводнения жителей села в Башкирии. Фото, видео
19:43
Уральский полпред Жога прибыл в Салехард на День оленевода
Как европейские страны противостоят союзу Путина и Трампа в решении вопроса по Украине
19:41
В Пермском крае нарушения при расходовании средств бюджета превысили 1 млрд рублей
1
19:36
В ХМАО ожидаются сложные погодные условия и перепады температур
19:30
Шойгу: за российским оружием выстроятся большие очереди из других стран
3
Как живет сын серийного маньяка Чикатило: служба в ВСУ и гордость за отца
19:27
Зарплаты тюменских участковых планируют приблизить к средним по области
19:27
Глава Евросовета Кошта выступил против перемирия на Украине
8
19:26
Задержан глава ИТ-отдела Росгвардии Чепкасов
Украина совершила самую массированную атаку беспилотников на Энгельс: карта СВО на 20 марта
19:25
Губернатор Шумков заявил об увеличении выплат для ветеранов Курганской области
4
19:24
Шойгу заявил о налаживании отношений РФ и Китая в военной сфере
2
19:23
Британцы перебросят силы на Украину с востока НАТО
2
19:20
Курорт «Увильды» добился реструктуризации долга челябинского бизнесмена Мицукова
19:18
Уфимский нападающий повторил рекорд хоккеиста «Металлурга» по забитым шайбам
19:15
В канун паводка курганцы меняют дачу на стиральную машину. Фото
19:13
В Пермь пытались ввезти опасные молоко и мясо
19:13
Поверенную в делах Эстонии экстренно вызвали в МИД РФ
1
19:11
В Екатеринбурге скончалась основательница известного благотворительного фонда. Фото
1
19:05
В Курганской области открыты горячие линии в округах, где есть риск подтопления. Список
2
19:03
Тюменский губернатор не поддержал законопроект об эвтаназии бездомных животных
3
19:00
Депутат Рады рассказал, что произойдет на Украине после Дня Победы
1
18:57
Суд поставил точку в деле предпринимателей, строивших оборонительную линию у Курской области
9
18:52
Что сейчас происходит в Харьковской области
3
18:50
В Петербурге прокуратура потребовала отдать государству имущество полковника
1
18:46
Челябинский губернатор Текслер создаст отряд саперов для борьбы с паводками
2
18:39
Россиянам раскрыли эффективный метод борьбы с гололедом во время зимы
5
18:38
Пермячка улетела в Дагестан и умерла там при загадочных обстоятельствах
18:34
Три дороги в Челябинской области затоплены водой из-за паводка
1
18:33
Захарова: Зеленский приказал вновь атаковать Россию
3
18:33
«Попросил помощи»: всплыли подробности по делу екатеринбуржца, заманившего ребенка к педофилу
18:32
Сборная Японии по футболу первой прошла отбор на ЧМ-2026
18:31
Бастрыкин поручил разобраться с проблемой бродячих собак в ямальском селе
18:31
В ямальском городе на обустройство городского пляжа потратят миллионы
18:30
Лед тронулся: как выглядит Тобол в Кургане, где две недели назад начали готовиться к паводку. Фото, видео
18:23
В Тюмень с концертом едет тиктокер Ivan Zolo, которому не дали выступить в Сочи
18:23
Косметолог из Челябинска арестована в Майами
1
18:22
Осужденный за теракт в «Крокусе» прочитал судье Коран. Видео
4
18:20
В челябинском заказнике проснулись сурки. Фото
18:19
Свердловчанам озвучили амбициозные планы региона на год. Главное
18:14
Дрон ВСУ убил Росгвардейца в Белгородской области
18:12
В курганском округе ввели особый режим из-за паводка
18:10
На Ямале рыбодобыча превратилась в убыточный бизнес
1
18:10
В Пермском крае объявили набор в собственную «школу мэров»
18:10
Как оформить семейную ипотеку, если нет детей
1
18:06
Пермь в течение часа накроет мощная гроза
18:05
Зарплаты курьеров в Екатеринбурге превышают 180 тысяч в месяц
3
18:03
Тарпищева переизбрали членом МОК
18:03
Арестован танцор, выстреливший у храма в Екатеринбурге
2
18:01
Сотрудница курганского завода попалась на крупном вымогательстве и осталась ни с чем
18:01
Первый премьер Украины Фокин умер на 93-м году жизни
1
18:00
Жителей ЯНАО возмутил выгул кота на поводке. Видео
18:00
Бизнес курганских политиков: от мясопереработки до банка и заводов. Фото
4
17:55
Почему челябинцам советуют покупать садовые участки в паводок
17:51
Стало известно, сколько заработал пермский совладелец федеральной продуктовой сети
17:45
В Краснодарском крае жестокая воспитательница издевалась над детсадовцами
1
17:42
В Салехарде на День оленевода соберутся спортсмены из разных регионов России
17:41
Синоптики раскрыли, каким будет апрель в Тюмени
17:40
Ушаков раскрыл состав делегации на переговорах с США
3
17:40
В Екатеринбурге задержали бывшего «смотрящего» за Троицком и Южноуральском
3
17:38
Свердловский боец полтора года не мог добиться выплат по ранению
17:38
Немецкий модный бренд объявил о сотрудничестве с «Авито»
4
17:36
ERR: парламент Эстонии отказался закрывать границы с Россией
2
17:33
Путин подписал указ, касающийся граждан Украины
1
17:30
Курганские силовики нагрянули с обысками к бизнесмену Саргисяну. Эксклюзив
5
17:30
Тюменские коммунисты ждут заключение о небезопасной рыбе, которую съела их лидер Казанцева
1
17:30
Семьи ямальских мэров: что известно о супругах и детях градоначальников. Видео
17:29
Убийца прокурора ХМАО Чекин не смог обжаловать пожизненное заключение
17:25
Семьи следователей получат дополнительную поддержку государства
17:24
Губернатор ХМАО создал новую структуру для развития промышленности в регионе
17:21
Хулиганов с Уралмаша, похитивших жителя Самары, отправили под стражу
1
17:19
Концертный директор пострадавшей в пожаре Хлебниковой возмутился новостями о состоянии певицы
17:19
Петербургский суд вынес приговор черным риелторам за серию жестоких преступлений. Видео
17:17
Челябинский губернатор Текслер в Аше осмотрел районы, пострадавшие от паводка. Видео
17:17
Индийцы стали работать в «Пятерочке» и «Перекрестке»
22
17:15
Адвокаты нижневартовского стрелка Широкова сделали заявление об обжаловании приговора
17:12
День оленевода в Салехарде порадует гостей кулинарными изысками
17:09
В Перми эвакуировали пациентов поликлиники из-за пожарной тревоги. Видео
17:08
В мэрии ЯНАО придут прокуроры из-за состояния дорог
17:08
В Тюмени спасли ондатру со сломанной лапой. Фото
17:05
Фигурантов скандала в челябинском фонде капремонта задерживали в ДНР
2
17:05
Хинштейн пообещал восстановить разрушенный район Суджи
17:05
СК заявил о прицельной атаке ВСУ на жилой дом в Курской области
17:04
СОБР избил танцора, выстрелившего у храма в Екатеринбурге. Фото
7
17:00
Газовики и власти ЯНАО поддержат тундровиков и экологию региона
17:00
Солист «Руки вверх» Жуков собирается накормить россиян курицей и мясом
2
17:00
Курганский перевозчик-банкрот и распродает имущество на десятки миллионов
2
16:56
В Ленобласти рабочего намотало на станок на производстве
16:54
Irishtimes узнало, какие аргументы готовит Зеленский для саммита ЕС
16:50
В лесу, в горах и на воде: в Свердловской области создали новый отряд спасателей из сотрудников РМК
2
16:49
Юная теннисистка из Екатеринбурга покоряет международную арену
16:48
Шольц пытается выбить Украине деньги за счет Конституции Германии
2
16:45
В Петербурге новый электробус появится на дорогах
16:45
В Пермском крае подскочили цены на склады
16:44
В Челябинске фестиваль моды «Платье города» отметит юбилей показом 20 коллекций
16:43
«Полетели головы»: в Челябинске силовики устроили чистку по делу фонда капремонта
1
16:42
Суд огласил приговор нижневартовскому стрелку Широкову, захватившему сына в заложники
16:40
Представитель Аршавина прокомментировал участие футболиста в рекламе чипсов с контрактом в 20 млн рублей
16:40
Курганское СУСК опубликовало фоторобот женщины, найденной обгоревшей в 1996 году
16:38
В Екатеринбурге льготники получили преимущество при записи детей в первый класс
1
16:36
МИД РФ: ВСУ создавали секретные тюрьмы и пытали пленных
1
16:30
Адвокат Власов: террористы «Крокуса» хотели бежать на Украину
16:30
Как прожить в Санкт-Петербурге на зарплату Кургана: реалии и лайфхаки
7
16:29
Обманутые дольщики из Сургута бьют тревогу из-за угрозы очередного срыва сроков сдачи ЖК
16:28
Курганский военный был освобожден после украинского плена
16:27
Путин поддержал потенциального губернатора Костромской области
16:26
В Тюмени начали разрабатывать план капитального изменения центра города. Фото
16:23
Следователь из Нового Уренгоя умерла в Москве. Фото
16:22
В Кургане бизнесмен от «Новых людей» поборется за мандат с оппозиционером и застройщиком
4
16:21
Штурмовики на СВО попросили пермяков отправить им инструмент и «Сникерс»
16:20
Курган богат талантами: шахматистка Волчкова взяла медаль на международных соревнованиях
3
16:16
В Омске отчим убил двухлетнего пасынка
4
16:14
В МИД рассказали, где находится «инкубатор террористов»
16:13
В ЯНАО из-за снега на крыше сломался лифт
16:10
В свердловском селе в сгоревшем доме нашли мертвую пенсионерку. Фото
16:09
«Грабят и воруют продукты:» в тюменской полиции назвали самые популярные среди мигрантов преступления
3
16:08
«Алые паруса» в Петербурге пройдут 28 июня
16:04
Десять человек пострадали после атаки ВСУ на Саратовскую область
1
16:03
Следим за жаворонками и не сажаем вербу: что нельзя делать в Весенний солнцеворот
16:02
В Тюмени назвали причину пожара в КТЗ «Золотые ворота Сибири»
16:02
Челябинский депутат-слесарь отправлен под суд по обвинению в краже нефти
2
16:01
Глава Аши Сергеев: меридиан спас город от большого наводнения. Видео
16:01
Новое подтопление: река Юргамыш вышла на дорогу к деревне в Кетовском округе. Фото
1
16:00
«Поймай меня, если сможешь» по-челябински: мужчина выигрывал суды по поддельному диплому
3
15:59
Власти Перми хотят снести мини-рынок в центре города
15:57
«Виновного так и не установили»: челябинец жалуется на волокиту в деле о падении матери в кипящий колодец
15:56
Умер ведущий передачи «Простые вещи» Вадим Жук
15:55
Фицо не теряет надежды вернуть российский газ
1
15:50
Минпросвещения протестирует свои идеи на российских школьниках
2
15:45
Изгоняющий дьявола: курганский таксист столкнулся со странностями во время поездки с цыганами
3
15:42
Встретил в одних трусах: ФСБ показала кадры задержания главы челябинского фонда капремонта Тихоненко
3
15:41
Жители Приморья остались без дома из-за загоревшейся травы
15:40
РИАН: террористы «Крокуса» присматривались к Красной площади и синагоге
15:36
«Выключило по щелчку»: друг рассказал, как экс-капитан «Автомобилиста» провел последний вечер. Фото
15:31
Политолог Дробницкий: переход Запорожской АЭС под контроль США невозможен
2
15:30
Сотрудник УФСИН из ХМАО предстанет перед судом за помощь зекам
15:30
Российские дроны-камикадзе разгромили технику ВСУ при подходе к границе РФ
15:29
На Тюменскую область надвигается опасная погода
1
15:29
Песков: Путин отправил послание лидеру Сирии аш-Шараа по ситуации в стране
15:20
В Тюмени вокруг пруда обустроят сквер
1
15:20
Европейские офицеры обсудят отправку миротворцев на Украину
15:19
Челябинские банки вошли в сотню самых надежных в РФ по версии Forbes
1
15:18
Зеленский приехал в страну, которая может дать ему денег просто так
5
15:17
Ямальская авиакомпания ввела дополнительные рейсы
1
15:11
В Госдуме выдвинули проект программы бесплатной юридической помощи пенсионерам
15:08
Медведев напомнил немецкому канцлеру финал Второй мировой войны
3
15:05
Пермский аптекарь-банкрот Годовалов объявлен в международный розыск
15:05
В Тюмени назвали дату начала навигации
15:05
Украинскую модель нашли с переломанными руками в Дубае: что известно о Марии Ковальчук. Фото
15:05
Десятки лодочных переправ организуют на тюменских реках во время паводка
15:04
Как накажут водителей, нарушивших закон об ОСАГО
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14:54
Mash: ВСУ предприняли попытку прорыва в Белгородскую область
14:54
Умер бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан
4
14:52
Военные аэродромы ВСУ не выдержали напора российской армии
1
14:48
Песков ответил на вопрос, кто будет представлять Россию на переговорах в Джидде
3
14:48
Где в Тюмени купить дачу до миллиона рублей
14:45
Власти Крыма опровергли слух о размещении беженцев из Сектора Газа в регионе
14:45
«Партия войны»: в Кремле рассказали, какие сигналы получают от Брюсселя
1
14:45
Путин и Трамп обсудили, кто представит Россию и США на переговорах
14:45
В Кремле надеются, что новый президент МОК изменит ситуацию для России
14:45
Челябинцы обсудят строительство нового ЖК в Ленинском районе. Карта
14:42
В ЯНАО пройдут акселераторы для рестораторов и представителей бьюти-индустрии
14:40
Синоптики рассказали, когда в Свердловской области станет тепло
14:40
Эсеры прекратили мешать объединению муниципалитетов в Челябинской области
1
14:39
В Нижневартовске возобновляются ежедневные авиарейсы в Москву
14:37
Челябинский губернатор Текслер приехал в затопленную Ашу. Видео
14:37
Стали известны хедлайнеры VK Fest в Челябинске
14:35
Депутат Милонов потребовал запретить турецкие сериалы
6
14:34
В Кургане ФСБ задержала женщину за комментарии, оправдывающие террор в России
29
14:34
Цыган, ворующих одежду из ящика «Вещеворота», сняли на видео в Магнитогорске. Видео
1
14:32
Силовики нагрянули в офис московской IT-компании
14:31
В челябинских магазинах «Светофор» выявили 1,7 тонны фальсификата
1
14:30
За пост мэра Елово в Пермском крае борются два заместителя
14:28
Кладбища Кургана приведут в порядок к майским праздникам
2
14:28
Крупные ямальские компании привлекают к работе заключенных
14:28
В Апраксином дворе в Петербурге начались масштабные рейды
14:26
ВСУ заставляли жителей Суджи читать фейковые новости
14:25
За один месяц в ЯНАО развелось более 200 пар
3
14:20
Почти 10 млрд рублей получили челябинцы из бюджета на оплату ЖКХ
14:18
В Ленобласти мужчина в гидрокостюме пытался переплыть границу из Эстонии
14:16
Политик Филиппо: Мерц в истерике объявил войну России
5
14:16
Уникальному Новопортовскому мерзлотнику в ЯНАО угрожает затопление и разрушение. Скрин
14:15
Тюменские силовики устроили на стройках облаву на мигрантов. Видео
2
14:14
Задержанный мэр Стамбула начал давать показания
14:13
Сообщение о минировании транспортного колледжа в Перми оказалось ложным
14:13
Губернатор Куйвашев усилил трех своих замов: детали глобального передела
2
14:10
Пермский депутат от ЛДПР позвал Джареда Лето спеть в Перми и пообещал накормить посикунчиками
2
14:10
Свердловчанка с неизлечимой болезнью родила двойняшек. Фото
14:08
Свердловчан зовут работать врачами за огромные деньги: подборка высокооплачиваемых вакансий. Скрин
3
14:08
Полиция нашла в Пскове пропавшего подростка из ХМАО после семи месяцев поисков
3
14:07
Магнитная буря 21 марта 2025: прогноз для метеозависимых
14:05
В Пермском крае начнут судить экс-начальника колонии, попавшегося на крупной взятке
14:05
Сколько нужно зарабатывать, чтобы купить квартиру в ипотеку в 2025 году
4
14:04
Shot: ВСУ атаковали Энгельс беспилотниками типа «Лютый» и PD-2
1
14:02
Белоусов проинспектировал Каспийскую флотилию
1
14:02
В Пермском крае астрономическая весна началась со снегопада
14:01
Роспотребнадзор успокоил россиян после информации о заразных комарах
14:00
Суд ХМАО может «скостить» тюремный срок экс-чиновнику, державшему сына в заложниках. Инсайд
13:58
Челябинского контрактника, сбежавшего из ДНР, на шесть лет отправили в колонию
13:56
Спасатели рассказали, будет ли в 2025 году топить Свердловскую область
13:52
ЕК выделила Украине миллиард евро из российских активов
8
13:50
Курган богат талантами: власти наградили ветерана Евдокимова званием Почетного гражданина города. Фото
2
13:49
Когда любимый напиток Трампа появится в «Пятерочке»
23
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