20 марта 2025

Глава Шадринска рассказал про новые линии освещения в городе

Мокан: В ближайшее время сделаем светлее улицы Герцена и Тюменскую
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Шадринска рассказал про новые линии освещения в городе
Глава Шадринска рассказал про новые линии освещения в городе Фото:

В Шадринске (Курганская область) новые линии электроснабжения появились на улице Бажова между улицами Братской и Проектной. Кроме того, в ближайшее время планируется улучшить освещение на улицах Герцена и Тюменской. Об этом рассказал глава Шадринска Антон Мокан.

«Подключили новые линии по Бажова — на участке от Братской до Проектной. В ближайшее время сделаем светлее Герцена и Тюменскую», — говорится в telegram-канале Мокана.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Шадринска отчитался перед депутатами о работе за год, а жители задали ему вопросы. Большинство из них касались ЖКХ, благоустройства и ремонта дорог. Также жители интересовались общественным транспортом, который, по их мнению, находится в плачевном состоянии. Много вопросов было о ремонте дворов и установке памятника основателям города.

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В Шадринске (Курганская область) новые линии электроснабжения появились на улице Бажова между улицами Братской и Проектной. Кроме того, в ближайшее время планируется улучшить освещение на улицах Герцена и Тюменской. Об этом рассказал глава Шадринска Антон Мокан. «Подключили новые линии по Бажова — на участке от Братской до Проектной. В ближайшее время сделаем светлее Герцена и Тюменскую», — говорится в telegram-канале Мокана. Ранее URA.RU сообщало, что глава Шадринска отчитался перед депутатами о работе за год, а жители задали ему вопросы. Большинство из них касались ЖКХ, благоустройства и ремонта дорог. Также жители интересовались общественным транспортом, который, по их мнению, находится в плачевном состоянии. Много вопросов было о ремонте дворов и установке памятника основателям города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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