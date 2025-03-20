Глава Шадринска рассказал про новые линии освещения в городе

В Шадринске (Курганская область) новые линии электроснабжения появились на улице Бажова между улицами Братской и Проектной. Кроме того, в ближайшее время планируется улучшить освещение на улицах Герцена и Тюменской. Об этом рассказал глава Шадринска Антон Мокан.
«Подключили новые линии по Бажова — на участке от Братской до Проектной. В ближайшее время сделаем светлее Герцена и Тюменскую», — говорится в telegram-канале Мокана.
Ранее URA.RU сообщало, что глава Шадринска отчитался перед депутатами о работе за год, а жители задали ему вопросы. Большинство из них касались ЖКХ, благоустройства и ремонта дорог. Также жители интересовались общественным транспортом, который, по их мнению, находится в плачевном состоянии. Много вопросов было о ремонте дворов и установке памятника основателям города.
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