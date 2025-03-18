Главные вопросы, которые шадринцы задали мэру Мокану

Глава Шадринска (Курганская область) Антон Мокан отчитался перед депутатами городской думы о проделанной работе за год. При этом, у жителей была возможность передать вопросы для мэра. URA.RU рассказывает, о чем жители Шадринска спрашивали главу города.
«Больше всего Мокану поступают вопросы касательно сферы ЖКХ. Шадринцы жалуются на проблемы с канализацией, коллекторами и люками. Также много вопросов пришло и по сфере благоустройства. Очень много обращений по поводу ремонта дорог и тротуаров», — говорят инсайдеры URA.RU из мэрии Шадринска.
У Мокана также спрашивают про общественный транспорт. Например, жители интересуются тем, как власти решают вопрос с обслуживанием в автобусах. Шадринцы утверждают, что общественный транспорт в городе — настоящая катастрофа: невозможно либо выехать, либо прибыть, особенно в новые, еще формирующиеся микрорайоны. Больше всего вопросов получается все же сфера благоустройства. Помимо ремонта дорог жители интересуются ремонтом во дворах на ул. Крестьянская, 9, 11, ул. Ефремова, 19. Также шадринцы ждут, когда в районе, примыкающем к набережной, появится памятник основателям города.
Что касается социальных вопросов, то это у Мокана тоже спросили. В частности, жители интересуются, кто будет работать в новом отделении микрохирургии. Шадринцев беспокоит, что врачи предпочитают уходить работать в платные клиники, а в государственных — появляется дефицит. «При этом, строят амбулаторию. Переживаем, что вместо бесплатной появится новая платная поликлиника», — такой вопрос задал один из жителей.
На заседании городской думы не все вопросы из списка удалось задать главе Шадринска. Их отправили в мэрию и жители ждут, что ответы передадут в письменном виде. При этом, Шадринск продолжает развиваться. Второй по численности город Курганской области вновь принимал участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды. Например, проект создания двух площадей у храмов и туристического маршрута будет направлен на конкурс. В городе также появляются новые рабочие места.
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