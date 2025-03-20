20 марта 2025

WSJ: Швеция готовит элитный спецназ для борьбы с Россией в Арктике

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Швеция видит Россию противником в Арктике
Швеция видит Россию противником в Арктике Фото:

Правительство Швеции приказало подготовить элитный отряд спецназа для ведения боевых действий в арктических условиях. Возможным противником шведов в Арктике видят Россию.

«Элитный спецназ Швеции готовят для войны в арктических условиях. Россия рассматривается в качестве единственного возможного противника», — передает американское издание Wall Street Journal.

Ранее URA.RU писало о просьбе президента РФ Владимира Путина к врио главы Ненецкого автономного округа укрепить территорию Арктики. Кроме того, Путин обновил планы страны в Арктике, подробнее о которых — в материале агентства.

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Правительство Швеции приказало подготовить элитный отряд спецназа для ведения боевых действий в арктических условиях. Возможным противником шведов в Арктике видят Россию. «Элитный спецназ Швеции готовят для войны в арктических условиях. Россия рассматривается в качестве единственного возможного противника», — передает американское издание Wall Street Journal. Ранее URA.RU писало о просьбе президента РФ Владимира Путина к врио главы Ненецкого автономного округа укрепить территорию Арктики. Кроме того, Путин обновил планы страны в Арктике, подробнее о которых — в материале агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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