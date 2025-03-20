WSJ: Швеция готовит элитный спецназ для борьбы с Россией в Арктике

Правительство Швеции приказало подготовить элитный отряд спецназа для ведения боевых действий в арктических условиях. Возможным противником шведов в Арктике видят Россию.
«Элитный спецназ Швеции готовят для войны в арктических условиях. Россия рассматривается в качестве единственного возможного противника», — передает американское издание Wall Street Journal.
Ранее URA.RU писало о просьбе президента РФ Владимира Путина к врио главы Ненецкого автономного округа укрепить территорию Арктики. Кроме того, Путин обновил планы страны в Арктике, подробнее о которых — в материале агентства.
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