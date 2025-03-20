FT: США хотят использовать контроль над ЗАЭС для добычи редкоземов

Администрация президента США Дональда Трампа может попытаться использовать ЗАЭС для добычи редких и критически важных минералов, которыми владеет Украина. Об этом сообщает издание Financial Times.
«Администрация Трампа может попытаться использовать АЭС для добычи редких и критически важных минералов. Ими владеет Украина», — говорится на сайте FT.
Ранее URA.RU сообщало, что администрация Трампа рассматривает возможность заключения упрощенного соглашения с Украиной о совместной добыче полезных ископаемых. Это позволило бы оперативно подписать начальное соглашение и позже проработать детали, включая долю контроля США над украинскими ресурсами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.