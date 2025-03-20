20 марта 2025

FT: США хотят использовать контроль над ЗАЭС для добычи редкоземов

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп может попытаться использовать АЭС для добычи редких минералов
Трамп может попытаться использовать АЭС для добычи редких минералов Фото:

Администрация президента США Дональда Трампа может попытаться использовать ЗАЭС для добычи редких и критически важных минералов, которыми владеет Украина. Об этом сообщает издание Financial Times. 

«Администрация Трампа может попытаться использовать АЭС для добычи редких и критически важных минералов. Ими владеет Украина», — говорится на сайте FT

Ранее URA.RU сообщало, что администрация Трампа рассматривает возможность заключения упрощенного соглашения с Украиной о совместной добыче полезных ископаемых. Это позволило бы оперативно подписать начальное соглашение и позже проработать детали, включая долю контроля США над украинскими ресурсами.

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Администрация президента США Дональда Трампа может попытаться использовать ЗАЭС для добычи редких и критически важных минералов, которыми владеет Украина. Об этом сообщает издание Financial Times.  «Администрация Трампа может попытаться использовать АЭС для добычи редких и критически важных минералов. Ими владеет Украина», — говорится на сайте FT.  Ранее URA.RU сообщало, что администрация Трампа рассматривает возможность заключения упрощенного соглашения с Украиной о совместной добыче полезных ископаемых. Это позволило бы оперативно подписать начальное соглашение и позже проработать детали, включая долю контроля США над украинскими ресурсами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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