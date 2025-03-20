20 марта 2025

В районе ЯНАО впервые устроят платное катание на оленях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стоимость одного катания не превысит 500 рублей
Стоимость одного катания не превысит 500 рублей Фото:
новость из сюжета
День оленевода в ЯНАО — 2025

В Ямальском районе ЯНАО на празднике День оленевода 6 апреля все желающие смогут покататься на оленьих упряжках. По данным местной администрации, эта развлечение станет доступно впервые, а его стоимость составить 500 рублей.

«В этом году на Дне оленевода вас ждёт кое-что интересное — впервые в программе праздника появится прокат оленьих упряжек! Стоимость одного катания не будет превышать 500 рублей», — сообщается в telegram-канале мэрии Ямальского района.

Прокатиться на оленях можно будет на празднике с 10 до 18 часов. Праздник будет проходить 6 апреля.

День оленевода традиционно отмечается в Ямало-Ненецком автономном округе как главный праздник тундровиков. В ближайшие выходные День оленевода состоится в Салехарде. На мероприятие уже прибыл полпред президента РФ в УрФО Артем Жога.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ямальском районе ЯНАО на празднике День оленевода 6 апреля все желающие смогут покататься на оленьих упряжках. По данным местной администрации, эта развлечение станет доступно впервые, а его стоимость составить 500 рублей. «В этом году на Дне оленевода вас ждёт кое-что интересное — впервые в программе праздника появится прокат оленьих упряжек! Стоимость одного катания не будет превышать 500 рублей», — сообщается в telegram-канале мэрии Ямальского района. Прокатиться на оленях можно будет на празднике с 10 до 18 часов. Праздник будет проходить 6 апреля. День оленевода традиционно отмечается в Ямало-Ненецком автономном округе как главный праздник тундровиков. В ближайшие выходные День оленевода состоится в Салехарде. На мероприятие уже прибыл полпред президента РФ в УрФО Артем Жога.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...