В районе ЯНАО впервые устроят платное катание на оленях

В Ямальском районе ЯНАО на празднике День оленевода 6 апреля все желающие смогут покататься на оленьих упряжках. По данным местной администрации, эта развлечение станет доступно впервые, а его стоимость составить 500 рублей.
«В этом году на Дне оленевода вас ждёт кое-что интересное — впервые в программе праздника появится прокат оленьих упряжек! Стоимость одного катания не будет превышать 500 рублей», — сообщается в telegram-канале мэрии Ямальского района.
Прокатиться на оленях можно будет на празднике с 10 до 18 часов. Праздник будет проходить 6 апреля.
День оленевода традиционно отмечается в Ямало-Ненецком автономном округе как главный праздник тундровиков. В ближайшие выходные День оленевода состоится в Салехарде. На мероприятие уже прибыл полпред президента РФ в УрФО Артем Жога.
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